Nơi tắm khoáng onsen tại Việt Nam

Onsen là kiểu tắm khoáng truyền thống ở Nhật Bản. Tại Việt Nam, du khách có thể trải nghiệm văn hoá xứ Phù Tang ở 5 địa điểm sau.

Là quốc gia có nhiều núi lửa hoạt động, Nhật Bản không thiếu những suối nước nóng tự nhiên. Nhờ đó, hoạt động tắm onsen ở xứ Phù Tang phát triển và trở thành điểm nhấn du lịch ở đất nước mặt trời mọc.

Người dân xứ sở anh đào tin rằng onsen là liệu trình tự nhiên giúp chữa bệnh, chăm sóc cơ thể và nuôi dưỡng tinh thần. Giữa thiên nhiên trong lành, thơ mộng, hòa mình trong dòng nước nóng, cơ thể sẽ được thải độc, thư giãn tối đa.

Tuy nhiên, du khách trải nghiệm onsen cần tuân thủ một số quy tắc đặc biệt như không mặc đồ khi tắm, vệ sinh cơ thể trước khi xuống nước, tránh gây ồn ào... Dưới đây là những nơi tắm onsen hút khách tại Việt Nam.

1. Yoko Onsen Quang Hanh (Quảng Ninh)

Nép mình giữa những triền núi xanh mướt, Yoko Onsen Quang Hanh là khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng chuẩn Nhật đầu tiên tại Việt Nam. Tổ hợp bao gồm khu tắm khoáng onsen, trị liệu cao cấp, spa, nhà nghỉ truyền thống kiểu Nhật, nhà hàng organic...

Suối nước nóng tại đây có nhiệt độ vào khoảng 60 đến 70 độ C. Du khách có thể tắm onsen vào bất cứ mùa nào trong năm. Tuy nhiên, mùa xuân, thu, đông, thời tiết lạnh sẽ phù hợp để đắm mình trong dòng nước ấm nóng.

Trong không gian biệt lập và yên tĩnh, du khách được thư thả ngắm cảnh, tận hưởng cảm giác khoan khoái, nhẹ nhàng của cơ thể. Khu Private Onsen (Onsen Riêng tư) gồm dịch vụ nghỉ dưỡng tại phòng ít hơn 6 tiếng hay qua đêm. Tùy mỗi loại phòng, giá dao động từ 3,5 đến 7,9 triệu đồng.

Khu Puplic Onsen (Onsen Công cộng) có vé vào cổng từ 750.000 đến 2 triệu đồng. Tùy vào các khung giờ tiêu chuẩn, khung giờ vàng hay khung giờ đặc biệt, giá vé sẽ bao gồm bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ.

Ảnh: Quangvinh, v__i__c, quangwang.

2. Serena Kim Bôi Resort (Hòa Bình)

Khu nghỉ dưỡng nằm cạnh dòng sông Bôi, ôm trọn thiên nhiên hùng vĩ. Tắm khoáng onsen là một trong những hoạt động không thể bỏ lỡ tại đây.

Khu tắm đa dạng gồm 3 bể chứa 5 người, 2 bể chứa 10 người và 1 bể chứa 20 người. Các bể đều lấy nguồn nước khoáng trực tiếp từ lòng đất với nhiệt độ ổn định quanh năm, 43 độ C.

Nước khoáng ở đây duy trì nhiệt độ ổn định 43 độ C. Thời gian tắm onsen trung bình là 1,5 giờ. Giá vé dao động 800.000-3 triệu đồng/người tùy vào loại bể tắm.

Ngoài tắm onsen, du khách có thể nghỉ dưỡng tại các phòng từ 1 triệu đồng/đêm với tiện nghi sang trọng, hiện đại, kết hợp hài hòa cảnh trí thiên nhiên. Gym, tennis, spa, khu vui chơi, nhà sàn, bể bơi, khu karaoke... là những tiện ích khác bạn có thể trải nghiệm tại đây.

Ảnh: Thao_moc, hombroycodo, serenaresortkimboihoabinh.

3. Kawara My An Onsen Resort (Huế)

In đậm phong cách Nhật Bản, Kawara My An Onsen Resort như làn gió mới giữa lòng cố đô thơ mộng. Khuôn viên rộng gồm nhiều khu khác nhau như tắm onsen, khách sạn 5 tầng với 144 phòng nghỉ và 11 căn villa nghỉ dưỡng cùng spa, nhà hàng và nhiều tiện ích nổi bật khác.

Điểm ấn tượng của du khách khi đến đây là văn hóa phục vụ Omotenashi, thể hiện sự đón tiếp chân thành, phục vụ chu đáo.

Nguồn nước tại Kawara có tính kiềm nhẹ bởi độ pH từ 6,5 đến 7, đặc trưng bởi hàm lượng lưu huỳnh cao. Ở đây gồm nhiều khu như bể ngâm trong nhà, ngoài trời, nước lạnh, bọt soda, Jacuzzi, thảo dược, bùn khoáng, với nhiệt độ lý tưởng 42 độ C.

Phòng xông hơi cũng đa dạng không kém như ngải cứu Yomogi, Ganban, đá muối Himalaya, Iki, tuyết. Để tiết kiệm chi phí, du khách có thể chọn combo xông hơi Ganban và onsen với giá 450.000 đồng/người.

Ảnh: Kawaramyanonsenresort, _nhoangson.

4. Công viên suối khoáng nóng núi Thần Tài (Đà Nẵng)

Khu tắm onsen tại đây được lấy từ nguồn nước khoáng tự nhiên, xử lý nhiệt độ nóng, ấm, lạnh phù hợp cho trị liệu, thư giãn. Có khu tắm nam và nữ biệt lập, đáp ứng nhu cầu của du khách.

Các bồn tắm bằng đá tự nhiên dẫn nước khoáng nóng trực tiếp từ các điểm phát lộ vào. Xung quanh khu tắm được trang trí nhiều loại cây kiểng, hòn non bộ giúp du khách hòa mình vào thiên nhiên. Sau khi tắm xong, bạn có thể trải nghiệm nghệ thuật pha trà và thưởng thức trà đạo chuẩn Nhật Bản.

Ngoài onsen, núi Thần Tài còn có nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác như tắm bùn, sữa tươi, trà xanh, rượu vang... Giá vé vào cổng từ 400.000 đến 1 triệu đồng.

Ảnh: Hotspringspark.

5. Minera Hot Springs Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu)

Springs Casa, khu vực onsen ở thế giới khoáng nóng Minera, mô phỏng cách tắm theo văn hóa Nhật Bản. Bên cạnh đó là các phòng xông đá muối Himalaya giúp bạn thư giãn và thải độc cơ thể.

Các loại hình thủy, nhiệt trị liệu tinh tế trong hồ tắm hoa, rượu vang, trà, thảo dược... cũng là những hoạt động mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.

Ở đây gồm nhiều gói vé như thảnh thơi (890.000 đồng), thư giãn (1,190 triệu đồng), tận hưởng (1,490 triệu đồng). Các dịch vụ phổ biến là ngâm tắm khoáng, tắm bùn, buffet trưa, trekking rừng nhiệt đới, phục vụ trà, cà phê...