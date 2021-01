Nội soi mật tụy ngược dòng cứu bệnh nhân 91 tuổi

Bệnh nhân này cao tuổi nên có thể không qua khỏi khi mổ mở cổ điển. Với kỹ thuật nội soi hiện đại hàng đầu, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng.

Các bác sĩ khoa Nội gan mật, Bệnh viện E (Hà Nội), vừa can thiệp nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) thành công cho bệnh nhân 91 tuổi (ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Người bệnh nhập viện trong tình trạng sốt, đau âm ỉ, liên tục ở vùng hạ sườn phải và thượng vị, tiểu sẫm màu, mệt mỏi, chán ăn.

Ngay lập tức, các bác sĩ ở khoa Nội tiêu hóa thăm khám và cho bệnh nhân làm xét nghiệm cận lâm sàng. Kết quả cho thấy người này có tình trạng sốc nhiễm khuẩn đường mật, túi mật căng, giãn đường mật. Các bác sĩ hội chẩn và thống nhất chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật - theo dõi tắc mật do sỏi OMC.

Viên sỏi kích thước lớn khoảng 10 mm nằm trong túi mật của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Trước đó, tại tuyến dưới, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật lấy sỏi túi mật. Tuy nhiên, bệnh nhân cao tuổi và mắc nhiều bệnh lý nền mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường, nguy cơ biến chứng rất cao.

Do vậy, các bác sĩ Bệnh viện E quyết định sử dụng phương pháp nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP) cấp cứu để can thiệp lấy sỏi ống mật chủ. Trong khi nội soi, bác sĩ phát hiện viên sỏi nằm trong ống mật chủ có đường kính tương đối lớn, khoảng 10 mm, làm giãn to ống mật chủ.

Các bác sĩ cho biết phương pháp này ít ảnh hưởng tới sức khỏe và có tính thẩm mỹ, thời gian nằm viện ngắn, ít biến chứng, chi phí thấp. Bệnh nhân tránh được cuộc phẫu thuật lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai biến như chảy máu, nhiễm trùng vết mổ.

ThS.BS Nguyễn Ngọc Đại Lâm, bác sĩ điều trị và trực tiếp làm ERCP, khuyến cáo người dân nên khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Trường hợp đã phát hiện có sỏi đường mật nên tái khám mỗi 6 tháng một lần. Khi có biến chứng, người bệnh cần đến ngay các bệnh viện có thể thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng để can thiệp sớm.