Nội soi đại tràng có thể không hiệu quả như chúng ta nghĩ

Một nghiên cứu mới cho thấy nội soi có thể không hiệu quả như mọi người thường nghĩ, nhưng các bác sĩ vẫn khuyến nghị người trưởng thành nên tiến hành thủ thuật này. Ảnh: Getty Images/iStockphoto.

Trong nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí y khoa New England Journal of Medicine, các nhà khoa học đã mời khoảng 22.000 người làm nội soi đại tràng. Kết quả cho thấy sau khi nội soi nguy cơ mắc ung thư trực tràng của họ chỉ giảm 18% và nguy cơ tử vong do ung thư không giảm đáng kể.

Michael Bretthauer, bác sĩ dạ dày và là một trong các tác giả của nghiên cứu, cho biết ông đã rất thất vọng trước kết quả này.

“Có thể, chúng ta đã đánh giá quá cao sự hiệu quả của phương pháp này trong khoảng 10 năm qua”, ông thừa nhận.

Tuy nhiên, các chuyên gia khác đã nhận thấy một lỗ hổng trong nghiên cứu: Con số 18% bao gồm cả những người được mời làm nội soi nhưng từ chối.

Khi kiểm tra lại và chỉ dùng số liệu của những người đã tiến hành nội soi (khoảng 12.000 trong số hơn 28.000 người được mời), các nhà khoa học nhận thấy kết quả có khả quan hơn nhiều.

Cụ thể, nguy cơ ung thư đại trực tràng đã giảm 31% và nguy cơ tử vong do ung thư đại trực tràng giảm 50%.

Ông Bretthauer tin rằng lợi ích của nội soi đại tràng nằm ở đâu đó giữa việc làm giảm từ 18% đến 31% nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng và nguy cơ tử vong giảm từ 0% đến 50%.

Dù vậy, ông lưu ý những con số này thấp hơn những gì mà mọi người từng kỳ vọng.

Hầu hết bác sĩ vẫn đề nghị người trưởng thành tiến hành nội soi đại tràng trước khi quá 45 tuổi hoặc bất cứ khi nào được tư vấn bởi chuyên gia y tế.

Bác sĩ Jason Dominitz, Giám đốc quốc gia về tiêu hóa của Veterans Health Administration, trao đổi với CNN: “Tôi nghĩ mọi người không nên hủy nội soi đại tràng. Chúng ta biết tầm soát ung thư đại tràng có hiệu quả".

Ung thư đại trực tràng cũng có thể được tầm soát bằng xét nghiệm phân, nội soi đại tràng sigma hoặc nội soi đại tràng ảo.

Nam diễn viên Ryan Reynolds, 45 tuổi, vừa mới cho hay nội soi đại tràng đã cứu sống mình để khuyến khích những người khác cũng đến bệnh viện thực hiện thủ thuật này.