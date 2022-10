Nỗi sợ quá già để yêu

Đại dịch đã làm thay đổi cách nhìn của phụ nữ về tình yêu. Tiền bạc, địa vị không còn là ưu tiên hàng đầu, thay vào đó họ muốn tìm một người cam kết gắn bó lâu dài.

Đại dịch đã thay đổi kỳ vọng của phụ nữ về chuyện hẹn hò. Ảnh: Pexels.

Sau hai năm sống trong bất ổn và phong tỏa vì đại dịch, những người độc thân giờ đây bước ra một thế giới hoàn toàn khác, theo CNA.

Nhiều người không còn hứng thú với hẹn hò thông thường, họ muốn tìm kiếm ai đó để gắn bó lâu dài. Những người độc thân muốn gắn bó với nửa kia có sự tương đồng về mặt tình cảm.

Theo ứng dụng hẹn hò Bumble của Mỹ, gần một nửa số người dùng trên toàn thế giới gần đây đã đánh giá lại hồ sơ hẹn hò của mình và thực hiện các thay đổi với những gì họ thực sự muốn tìm kiếm.

Một ứng dụng khác là Coffee Meets Bagel cũng báo cáo những phát hiện tương tự trong cuộc khảo sát độc lập. Trong đó, 40% người dùng cho biết đại dịch Covid-19 đã thôi thúc họ "tìm kiếm mối quan hệ lâu dài".

Kỳ vọng thay đổi

Nhà tâm lý học Alexandra Oh nhận thấy những khách hàng nữ của mình ít quan tâm hơn đến chuyện hẹn hò đơn thuần, thay vào đó họ muốn tìm kiếm một mối quan hệ có tính cam kết.

Oh thường xuyên làm việc với những khách hàng đang đối mặt với các vấn đề về mối quan hệ và lòng tự trọng trên nền tảng tư vấn trực tuyến Talk Your Heart Out.

"Có rất nhiều lo lắng, sợ hãi, buồn bã, tuyệt vọng và bi quan trong vài năm qua. Các khách hàng nữ của tôi dần nhận ra tầm quan trọng của sự kết nối sâu sắc giữa con người, sự gần gũi, an toàn và tin tưởng với đối tác của mình", Oh nói.

Kết quả, những phụ nữ này phát triển kỳ vọng cao đối với một người bạn đời có thể đồng hành, giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn trong cuộc sống.

Hậu đại dịch, sau một thời gian mọi người chỉ trò chuyện qua tin nhắn và cuộc gọi video, nhiều người bối rối với các phương thức hẹn hò trực tiếp.

"Nhiều khách hàng của tôi không còn quen với gặp gỡ trực tiếp, điều này khiến họ kém tự tin khi trình bày về bản thân trong các tình huống giao tiếp xã hội", Oh cho hay.

Nhiều người mong muốn tìm kiếm mối quan hệ lâu dài thay vì yêu đương đơn thuần.

Andrea Tan, huấn luyện viên về tình yêu và sự thân thiết, nói rằng trong khi sự kết nối giữa con người với nhau đang giảm sút, mọi người còn phải đối diện với tình trạng quá tải thông tin.

Những ý tưởng về "phụ nữ và sự độc lập", "tự do hóa tình dục" được đẩy lên cao trong thời kỳ đại dịch, phụ nữ châu Á lại đặc biệt bối rối về các chuẩn mực xã hội.

"Ai nhắn tin trước, ai trả lời, khi nào nên quan hệ tình dục, hỏi về vấn đề sức khỏe tình dục ra sao", Tan nói về hàng loạt băn khoăn khi hẹn hò của phụ nữ.

Anisa Hassan, một người mai mối nổi tiếng và điều hành dịch vụ mai mối sang trọng Date High Flyers, cho biết: "Những người đàn ông từng thích chọn lựa không còn hẹn hò với nhiều phụ nữ nữa, họ muốn kết nối sâu sắc với mỗi cô gái mà họ gặp gỡ. Mặt khác, ngày càng nhiều phụ nữ đang tìm kiếm một mối quan hệ thực sự so với trước đại dịch".

"Trong khi sự nghiệp vẫn quan trọng, việc tìm kiếm một người bạn đời có vai trò không hề kém cạnh", cô nói thêm.

Anisa nói rằng trước đây, phụ nữ có xu hướng tập trung vào những người đàn ông có địa vị hoặc phong cách sống nhất định. Nhiều khách hàng nữ đặt kỳ vọng cao và yêu cầu cô tìm kiếm những người bạn đồng hành mà họ có thể kết thân.

"Nhiều phụ nữ hiện nay không còn bị ám ảnh bởi địa vị, danh tiếng và thu nhập, họ sẵn sàng xem xét tất cả lựa chọn miễn là (đối tác tiềm năng) cam kết cho một mối quan hệ lâu dài. Nó không có nghĩa họ đang 'tới đường cùng', họ chỉ sẵn sàng hơn cho các lựa chọn mà trước đây có thể đã bỏ qua".

Những phụ nữ sợ "hết thời gian"

Trong khi rất nhiều hoạt động phải tạm ngưng trong đại dịch, thời gian thì không ngừng trôi, điều này càng khiến phụ nữ hoảng sợ về "hạn sử dụng" của chính mình.

Trong cuộc khảo sát của Bumble thực hiện vào tháng 3/2022, có 65% phụ nữ ở Singapore cho biết cảm thấy cần ổn định cuộc sống trước khi "quá già".

Lucille McCart, Giám đốc truyền thông khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Bumble, nói rằng: "Gần 40% phụ nữ cho biết họ cảm thấy áp lực phải thỏa hiệp với những gì mình đang tìm kiếm".

"Những phụ nữ này không muốn lãng phí thêm thời gian", Anisa nói.

Tuổi tác là nỗi lo của nhiều phụ nữ trong quá trình hẹn hò. Ảnh: Pexels.

Lo lắng về tuổi tác là một lối suy nghĩ cố hữu mà phụ nữ cần học cách thoát ra. Nhiều người thường đặt ra tiêu chuẩn mơ hồ cho bản thân tính theo độ tuổi

"Một trong những thách thức lớn nhất đối với phụ nữ ngày nay là nỗi sợ: 'Liệu mình còn thời gian lựa chọn không?'. Suy nghĩ ấy khiến họ chống lại chính mình khi hẹn hò", Tan nói.

Tan nhấn mạnh rằng dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai điều quan trọng nhất phụ nữ cần phải nhớ là giá trị bản thân và biết yêu thương mình.

"Nghe hơi sáo rỗng nhưng bạn phải yêu bản thân trước. Tôi không có ý rằng bạn phải yêu bản thân 100% mới được bắt đầu hẹn hò, nhưng nên đủ yêu thương và hiểu giá trị của mình để thoải mái với những tổn thương. Nó cũng giúp bạn đặt ra ranh giới và truyền đạt chúng với đối phương".

Để trau dồi giá trị và lòng yêu bản thân, phụ nữ có thể tập trung vào việc tìm hiểu sâu hơn về chính mình và học những gì mình thích thú, đam mê.

"Hãy học cách thoải mái với con người mình. Khi hẹn hò, đa số chúng ta cố gắng khắc họa bản thân theo cách đẹp đẽ nhất. Điều đó là bình thường, nhưng cuối cùng bạn sẽ muốn hẹn hò ai đó bằng chính con người thật chứ không phải những thứ giả tạo".

Cuối cùng, Tan cảnh báo cần tránh FOMO - hội chứng sợ bỏ lỡ - khi hẹn hò.

"Vì FOMO, chúng ta có xu hướng trò chuyện lâu hơn bình thường, thay đổi một phần tính cách, cố gây ấn tượng trong khi nói chuyện, thậm chí chuyển sang quan hệ tình dục sớm. Đừng sợ mất thời gian, không nên vội vàng trước khi bạn thấy được đó là người phù hợp".