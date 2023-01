Nỗi sợ già của 'người đàn ông không tuổi'

Đã 6 năm kể từ khi Chuando Tan trở thành hiện tượng mạng nhờ vẻ ngoài trẻ trung và vóc dáng săn chắc ở tuổi 51.

Tan vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác thức dậy và hoàn toàn bị sốc vào tháng 7/2017, sau khi một trang tin của Trung Quốc giới thiệu hình ảnh Instagram của anh, dẫn đến sự chú ý của mọi người trên khắp thế giới, theo CNA.

"Vô số tin nhắn từ những người xa lạ gửi đến. Ngay cả các đài truyền hình và trang tin tức nổi tiếng cũng liên hệ. Tất cả đều muốn biết tôi đã làm như thế nào", người mẫu kiêm giám đốc nghệ thuật cho biết.

Bước sang tuổi 56, Tan đã dần dần chấp nhận và dễ dàng đảm nhận vai trò là một người mẫu vừa năng động vừa già dặn với 1,2 triệu người theo dõi, mặc dù điều này có phần miễn cưỡng.

"Tôi luôn nhận được những câu hỏi về cách duy trì vẻ ngoài trẻ trung của mình. Tôi cảm thấy áp lực, vì trong thâm tâm tôi biết mình không còn trẻ nữa. Tôi không muốn tạo ấn tượng sai lầm rằng bản thân trẻ mãi không già vì giống như mọi người, tôi cũng đang già đi".

Tuy nhiên, Tan mô tả bản thân đã trở thành nguồn cảm hứng cho mọi người như thế nào và bác bỏ quan điểm cho rằng sự nổi tiếng của anh chỉ đơn giản là vì ngoại hình.

"Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình đẹp trai đến mức có thể trở nên nổi tiếng như vậy. Tôi nghĩ rằng mọi người theo dõi vì tôi đã 56 tuổi, có lẽ điều đó mang lại cho họ cơ hội học hỏi về lối sống lành mạnh", anh chia sẻ.

Trong khi đồng ý rằng di truyền đóng một vai trò nhất định, Tan nhấn mạnh sức khỏe và thể lực cũng giúp anh trẻ trung hơn. "Nó xảy ra một cách tự nhiên. Tôi mới ngoài 20 tuổi khi bắt đầu hành trình tập thể dục, nâng tạ và tuân theo một chế độ ăn kiêng nhất định… Đó là lối sống theo tôi cho đến tận ngày nay.

Nguyên tắc là các hoạt động bạn thực hiện trong ngày tương đương với lượng calo bạn đốt cháy trong ngày đó. Và lượng thức ăn mà bạn tiêu thụ trong ngày bằng với lượng calo mà bạn đưa vào cơ thể".

Bữa sáng điển hình của Tan thường bao gồm protein lắc, hoặc bột yến mạch với trứng, mật ong và bơ, trong khi bữa trưa và bữa tối thường là gà, cá hấp ăn với cơm.

Anh không ăn nội tạng và thực phẩm chế biến sẵn, nhưng không hoàn toàn tránh xa đồ chiên hoặc các món tráng miệng như kem.

Một khía cạnh quan trọng khác trong lối sống của Tan là duy trì suy nghĩ tích cực. "Mỗi khi chúng ta nghe mọi người nói rằng bạn trông rất ổn, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ. Nếu chúng ta có thể tự nhủ mình phải suy nghĩ tích cực, lành mạnh, trẻ trung thì chẳng phải rất tốt sao? Tôi nghĩ qua một thời gian, suy nghĩ đó cuối cùng sẽ trở thành chính bạn".

Tuy nhiên, giống như những người khác, Tan cũng nghĩ rất nhiều về việc già đi. "Sẽ là dối trá nếu tôi nói rằng mình chưa bao giờ sợ già. Nhưng đây là điều mà bạn không thể tránh được vì lão hóa là quy luật tự nhiên", anh nói.

Với những người theo dõi trên Instagram luôn gọi Tan là "người đàn ông không tuổi", so sánh anh với nhân vật hư cấu Dorian Gray, người mẫu chỉ có thể làm họ vỡ mộng bằng cách khẳng định trong các bài đăng rằng "tôi đang già đi một cách tự nhiên từng ngày".

Ngoài công việc người mẫu, Tan hiện còn kinh doanh (studio chụp ảnh ChuanDo & Frey với Frey Ow và AVE Management) và các hoạt động nghệ thuật (anh từng diễn xuất trong bộ phim Precious Is The Night), và chuẩn bị ra mắt sách.

"Cuốn sách nói về hành trình và quan điểm của tôi đối với cuộc sống", sinh viên tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Nanyang cho biết.

Nói về tương lai, Tan chỉ muốn tiếp tục những gì anh đang làm. "Khi 60 tuổi, tất nhiên tôi vẫn sẽ làm bất cứ điều gì mình yêu thích, nhưng muốn chăm sóc nội tâm, sức khỏe tinh thần nhiều hơn", anh chia sẻ.

"Tôi rất muốn được đi khắp thế giới, và sau đó có thể tiếp tục truyền cảm hứng cho mọi người, bằng các bài tập, thói quen, lối sống của mình. Đó sẽ là một giấc mơ có thể trở thành hiện thực".

Cảm xúc tiêu cực tuổi 20

The Inner Game of Tennis là tác phẩm nổi tiếng được viết bởi Gallwey - một huấn luyện viên tennis chuyên nghiệp ở miền nam California. Đây cũng là cuốn sách giúp Bill Gates thoát khỏi thói quen tự trách khi gặp thất bại và hình thành phong cách lãnh đạo của ông. "Đó là cuốn sách hay nhất về tennis mà tôi từng đọc, và những lời khuyên sâu sắc trong đó có thể áp dụng cho nhiều khía cạnh khác của cuộc sống", nhà sáng lập Microsoft viết.