Nỗi sợ của siêu mẫu giàu nhất nước Anh

Cara Delevingne đã phải đối diện với nỗi sợ lớn nhất đời mình, đó là vào trại cai nghiện. Sự nghiệp của cô bấp bênh vì sa lầy vào rượu chè, chất kích thích.

"Tôi đang lên kế hoạch xóa loạt hình xăm để có khởi đầu mới hoàn toàn", Cara Delevingne chia sẻ trên tạp chí Vogue, số tháng 3/2023.

Siêu mẫu đang trong quá trình cai nghiện ở trung tâm Cirque Lodge, tốn khoảng 50.000 USD /tháng. Thay vì đăng ký chương trình phục hồi nhanh (khóa tu một tuần hoặc khóa học về chấn thương), cô quyết định tham gia chương trình dài hạn gồm 12 bước.

Tìm đến chuyên gia từ cuối năm ngoái, tinh thần và sức khỏe của Cara được kể đang tiến triển rất tốt. Tại trung tâm, cô tham gia các hoạt động, cuộc họp nhóm để cải thiện khả năng giao tiếp, hòa nhập với mọi người.

Siêu mẫu không còn bộc phát những hành vi bất thường nhờ trải qua các phương pháp trị liệu khác và tập yoga mỗi ngày.

Tuột dốc vì nghiện ngập

Theo Eonline, 2022 là năm trượt dốc rõ rệt của Cara Delevingne trong sự nghiệp lẫn cuộc sống. Ngoài series Only Murders In The Building đóng cùng Selena Gomez, cô không có nổi dự án phim nào khiến khán giả chú ý. Con đường người mẫu của Cara cũng chông chênh, tẻ nhạt.

Tất cả chỉ vì cô sa lầy vào nghiện ngập mà bỏ bê bản thân. Người đẹp phát sinh những hành động điên cuồng khiến bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ lo lắng đến tuyệt vọng.

Tháng 9 năm ngoái, lần đầu paparazzi chứng kiến cảnh tượng siêu mẫu hàng đầu nước Anh xuất hiện rũ rượi, đi chân đất và nhảy múa loạn xạ trong lúc nghe điện thoại tại sân bay Van Nuys Los Angeles. Nguồn tin Page Six cho biết, rapper Jay-Z từ chối để Cara bước chân lên chuyên cơ riêng của anh vì những biểu hiện bất thường.

Vào lần khác, người đi đường bắt gặp chân dài sinh năm 1992 mặc trang phục lôi thôi và hút thuốc tại ghế lái, đồng thời nhỏ chất lỏng không xác định vào miệng.

Hình ảnh rũ rượi, khác thường của Cara Delevingne ở sân bay. Ảnh: Page Six.

Tình trạng của Cara ngày một nghiêm trọng hơn trong những ngày sống một mình ở Los Angeles. Người thân và bạn bè phải sắp xếp thời gian đến thăm cô. Em gái của siêu mẫu, Poppy Delevingne, có mặt tại biệt thự 7 triệu USD để theo dõi tình hình của chị mình.

Margot Robbie, bạn thân của Cara, lộ vẻ mặt buồn bã, mắt rớm lệ sau khi rời nhà siêu mẫu. Một người bạn thân khác của Cara nói với People: "Cô ấy cần đi cai nghiện ngay lập tức".

Giờ đây, khi nhớ lại khoảng thời gian khủng hoảng, Cara cảm thấy biết ơn vì xung quanh có quá nhiều người quan tâm cô. Xem loạt ảnh bết bát ở sân bay, cô nghẹn ngào nói: "Tôi không ngủ. Tôi không ổn. Thật đau lòng vì tôi nghĩ mình chỉ đang vui vẻ, nhưng đến một lúc nào đó mới thấy mình thực sự không khỏe".

Tình trạng trượt dốc từng khiến Cara muốn tìm đến cái chết hoặc làm những việc ngu ngốc. May mắn cô vượt qua nỗi sợ và nhận ra điều trị là cách tốt nhất.

"Tôi từng phát hoảng khi nghĩ đến chuyện đi cai nghiện, nhưng đó là phương án tốt nhất lúc đó. Tôi cần nơi ấy và một nhóm người hỗ trợ", siêu mẫu tâm sự trên Vogue.

Siêu mẫu giàu nhất nước Anh

Trước khi trượt dốc, Cara Delevingne từng đứng vững trên con đường sự nghiệp đáng ngưỡng mộ. Tạp chí Forbes công nhận cô là siêu mẫu nổi tiếng, giàu có hàng đầu nước Anh.

Năm 2021, Cara lọt vào danh sách Những sao trẻ dưới 30 tuổi giàu nhất xứ sở sương mù (top 10 chỉ có Cara hoạt động người mẫu). Thời điểm đó, cô 29 tuổi, sở hữu khối tài sản khoảng 71 triệu USD cùng hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu Burberry, DKNY, Dior...

Trong năm 2020, công ty Cara & Co. chuyên cung cấp các sản phẩm thủ công chất liệu silicone của nữ người mẫu ăn nên làm ra và thu về lợi nhuận 13,1 triệu USD . Heat World báo cáo công ty vẫn phát triển tốt giữa đại dịch Covid-19, mang về cho Cara nguồn doanh thu khổng lồ.

Cara Delevingne từng là "con cưng" của hãng nội y Victoria's Secret. Ảnh: The Independent.

Theo The Sun, Cara hiện giữ chức giám đốc công ty bất động sản Harvey White Properties Ltd do cha cô, ông Charles Delevingne, thành lập. Khối tài sản ròng của chân dài đình đám được nâng lên đáng kể sau khi công ty báo cáo giá trị tăng vọt lên 76 triệu USD /năm.

Jourdan Dunn, Jasmine tookes, Elsa Hosk... và những người mẫu cùng thời ngưỡng mộ khả năng kiếm tiền giỏi của đồng nghiệp. Chia sẻ trên podcast TTYA Talks, Jourdan Dunn tiết lộ rằng cô thậm chí được trả lương thấp hơn Cara dù khối lượng và tính chất công việc hàng ngày của họ đều như nhau.

Ngoài những công việc trên, Cara bỏ túi đều đặn các khoản tiền bản quyền album và doanh số bán tiểu thuyết.

Tiềm lực gia đì

Làng mốt quốc tế nâng niu Cara Delevingne không chỉ vì tài năng mà còn bởi cô có xuất thân "trâm anh thế phiệt", theo Elle. Hầu hết người Anh không còn xa lạ gì khi nghe tới dòng dõi Delevingne lâu đời, danh tiếng ở London nói chung và giới quý tộc nói riêng.

Được biết, ông nội của Cara là Lionel Lawson Faudel-Phillips, một nam tước. Còn ông ngoại của cô là Jocelyn Stevens, nhà sáng lập tờ báo Queen (tiền thân của tạp chí Harper’s Bazaar). Cha đẻ của siêu mẫu là người có vị thế trong lĩnh vực bất động sản.

Siêu mẫu Cara Delevingne nổi tiếng giàu có, tiềm lực gia đình tốt. Ảnh: WWD.

Ngay từ khi lọt lòng, cô gái sinh năm 1992 đã được Nicholas David Coleridge, Chủ tịch tập đoàn Condé Nast Britain (sở hữu nhiều đầu báo, tạp chí nổi tiếng như Allure, Glamour, GQ...) nhận làm con gái nuôi. Trong khi đó, mẹ đỡ đầu của cô là Joan Collins, ngôi sao điện ảnh kỳ cựu Hollywood.

Sớm làm quen với những bữa tiệc xa hoa ngày bé, nên Cara tiếp xúc nhiều với giới siêu giàu. Chuyện này diễn ra hàng ngày khiến cô cảm thấy phát chán. Vì thế, Cara quyết tự thân vận động, dấn thân vào nghệ thuật bằng chính năng lực của mình.

Từ nữ sinh cao kều, gương mặt cá tính, góc cạnh từng bị nhận xét như đàn ông, Cara đã trải qua nhiều đợt tuyển chọn mới được ký hợp đồng với công ty quản lý Storm Model Management. Kể từ đó, cô có cơ hội sải bước trên sàn diễn của Burberry, Dolce & Gabbana...

Và có thể nói, trở thành thiên thần của hãng nội y Victoria's Secret chính là bước ngoặt trong sự nghiệp của Cara.