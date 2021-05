Nỗi sợ của nữ ca sĩ Hàn khi ngừng hát

Chia sẻ trong chương trình On & Off lên sóng ngày 18/5, cựu thành viên Girl's Day Yura cho biết cô có nhiều nỗi lo lắng khi ngừng ca hát, chuyển sang đóng phim.

Yura nói: "Mỗi khi nhìn thấy đèn tín hiệu đỏ từ camera, ca sĩ thần tượng theo thói quen sẽ phải nhìn thẳng vào đèn. Nhưng diễn viên khác, họ không nhìn theo máy quay. Đây là điều khác biệt đầu tiên và cũng là một trong những vấn đề khó khăn nhất với tôi khi chuyển sang công việc diễn xuất”.

“Tôi có nỗi sợ với công việc diễn xuất. Đó là nếu một thần tượng - tức là tôi - mắc lỗi khiến bộ phim phải trì hoãn, tôi sẽ vấp phải nhiều chỉ trích, lời bình luận không hay về bản thân”, người đẹp 29 tuổi nói thêm về công việc hiện tại.

Yura sợ bị chỉ trích vì chưa quen với công việc diễn xuất.

Tham gia chương trình với tư cách khách mời, nam diễn viên Yoon Shi Yoon tiết lộ nỗi lo trên đã khiến Yura trở thành người nhiều lo âu, thiếu tự tin.

Yoon Shi Yoon trở nên thân thiết với Yura sau khi hai người cùng tham gia chương trình 1 Nights, 2 Days. Cô từng đảm nhận vai diễn khách mời trong Psychopath Diary (Nhật ký rối loạn nhân cách) do anh diễn chính.

Cũng trong chương trình, tài tử họ Yoon tiết lộ anh thích học hội họa và muốn tổ chức triển lãm tranh như Yura. Nữ ca sĩ, diễn viên học hội họa Tây phương từ khi còn bé với mơ ước trở thành họa sĩ chuyên nghiệp. Cô nhiều lần thể hiện khả năng hội họa ấn tượng trên truyền hình và mạng xã hội.

Yura tên thật là Kim Ah Young, là cựu thành viên nhóm Girl’s Day. Nhóm là chủ nhân nhiều ca khúc nổi tiếng như Darling, Twinkle Twinkle, Expectation... Cô còn có biệt danh là mỹ nữ có đôi chân đắt giá nhất showbiz nhờ sở hữu bản hợp đồng bảo hiểm dành riêng cho chân trị giá 500 triệu won (khoảng 450.000 USD ).

Sau khi Girl's Day ngừng hoạt động, Yura lấn sân sang công việc diễn xuất và xuất hiện trong một số bộ phim, gồm Find Me In Your Memory, Radio Romance, After The Show Ends… Sắp tới, người đẹp sinh năm 1992 đảm nhận vai phụ trong phim Now, We Are Breaking Up, hợp tác cùng Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, Se Hun (EXO).