Nỗi sợ bất thường của người Mỹ

Hơn cả tàu điện ngầm tối tăm hay bánh mì bị hỏng, người dân New York sợ không có điện thoại. Đây cũng là nỗi ám ảnh ở nhiều bang khác của Mỹ.

Nomophobia (sợ không có điện thoại di động) là nỗi sợ bất thường hàng đầu ở bang New York, theo báo cáo mới trích dẫn các chỉ số tìm kiếm của Google, The New York Post đưa tin.

Giáo sư Andrew Lapp của Đại học Kent State, người nghiên cứu về chứng nghiện smartphone và mạng xã hội, cho biết: “Những người New York thường xuyên kết nối với Internet coi điện thoại như phần mở rộng của chính mình. Đó không phải là điều khó hiểu”.

Mặt khác, người dân bang New Jersey lo ngại hơn về hippopotomonstrosesquippedaliophobia (chứng sợ những từ quá dài). Theo nghiên cứu của allaboutcats.com, đây cũng là nỗi ám ảnh số một ở 17 bang khác.

Những người New York thường xuyên kết nối với Internet coi điện thoại như phần mở rộng của chính mình. Ảnh: mikroman6.

Báo cáo của trang web cũng tiết lộ những nỗi sợ hãi bất thường khác trên toàn nước Mỹ, ví như ephebiphobia (nỗi sợ thanh thiếu niên) đứng đầu danh sách ở các bang Arizona và Indiana.

Những nỗi sợ hãi nghe có vẻ hài hước. Tuy nhiên, nomophobia không phải là trò đùa đối với người bị bệnh nặng. Các triệu chứng của tình trạng này bao gồm thở ngắt quãng, run rẩy, đổ mồ hôi, kích động, mất phương hướng và nhịp tim nhanh (hơn 100 nhịp/phút), theo nghiên cứu được trích dẫn bởi tạp chí Journal of Family Medicine and Primary Care.

“Chúng ta phải thiết lập lại tương tác giữa người với người. Các mối quan hệ trực tiếp”, tạp chí đưa ra lời khuyên.

Chứng ám ảnh không điện thoại mới nổi không phải là trò đùa đối với những người bị bệnh nặng. Ảnh: Alexander Spatari.

Một số người dân New York chế giễu những lo ngại này.

Một nhân viên kế toán 36 tuổi ở quận Manhattan nói: “Tôi đánh mất điện thoại rất nhiều lần. Vấn đề nhanh chóng được giải quyết bằng chuyến đi đến cửa hàng Apple để chuyển tất cả thông tin từ đám mây sang máy mới. Tất cả chúng ta đều biết điện thoại có thể thay thế được”.

Cụm từ nomophobia được Bưu điện Vương quốc Anh đặt ra trong nghiên cứu năm 2008, nhưng gần đây mới được quan tâm. Cuộc khảo sát cho thấy 53% người Anh lo lắng khi bị tách khỏi điện thoại. Mức độ căng thẳng được ví như “cảm giác bồn chồn trong ngày cưới”.

Nomophobia cũng là nỗi sợ hãi bất thường số một ở các bang Connecticut, Massachusetts, Oregon, Tennessee và Virginia.

Phubbing là hiện tượng liên quan tới smartphone mới nổi khác gây tò mò cho các nhà nghiên cứu. Đó là hành động rình mò người khác ở nơi công cộng để dành “thời gian chất lượng cho chiếc điện thoại yêu quý”.