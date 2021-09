Nơi ở xa hoa của nữ CEO tai tiếng nhất Thung lũng Silicon

Tưởng chừng như có thể lừa được thế giới cả đời, nhưng thật không may cho cô khi gặp phải nhà báo John Carreyrou. Vào năm 2015, ông đăng tải một bài báo trên The Wall Street Journal, đặt nghi vấn về công ty xét nghiệm này. Màn lừa đảo tinh vi của Theranos đã làm chấn động ngành công nghệ vào thời điểm đó. Ảnh: New Republic.