Nơi ở đặc quyền của giới thượng lưu khi tới xem World Cup

Đảo nhân tạo “The Pearl” được mệnh danh là “Riviera của Arab” với đường phố sạch bóng, xen kẽ các khách sạn sang trọng có tầm nhìn ra bến du thuyền.

Đây hiện là một trong những khu vực độc quyền nhất của Doha. Nơi này đi vào hoạt động từ năm 2004 và được đặt tên theo nghề lặn tìm ngọc trai truyền thống - ngành công nghiệp chiếm ưu thế trong khu vực trước khi phát hiện ra dầu mỏ, theo CNN.

Nhiều người mặc quần áo hàng hiệu dắt chó cưng đi dạo dọc lối đi bộ, trong khi số khác thư giãn trên bãi biển nhân tạo nằm gần bến cảng có những du thuyền sáng loáng.

Nhiều tàu thuyền neo đậu cố định trong khu vực, một số đến để cung cấp chỗ ở sang trọng cho những người hâm mộ bóng đá tìm kiếm trải nghiệm World Cup xa xỉ nhất.

Saluzi, nổi bật với thiết kế theo phong cách graffiti trang trí bên hông, là một trong những siêu du thuyền như vậy. Nó đến Doha ngày 24/11, có 35 nhân viên ăn mặc chỉnh tề và luôn có mặt để phục vụ.

Chi phí lưu trú trên Saluzi là gần 500.000 USD /tuần. Ngay khi bước lên, du khách được mời cởi giày để đổi lấy đôi dép bông màu trắng và được mời đồ uống.

Từ bể sục đến đàn piano, đây là không gian nổi với 3 tầng để ngủ, vui chơi và làm việc.

Nhiều khu vực ngoài trời có bồn tắm nước nóng. Du khách thậm chí có thể chơi golf ở phía sau thuyền với những quả bóng phân hủy thành thức ăn cho cá khi chạm mặt nước.

Ngoài ra, hướng dẫn viên lặn, bể bơi và bàn đánh bài khiến du khách có thể không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

Asparuh Chorbadzhiev, thuyền trưởng của Saluzi, nói: “Chúng tôi có thể chứa 32 khách nhưng hiếm khi lấp đầy. Với những người thích sự riêng tư, họ có thể bao trọn 1-2 cabin và mang theo rất nhiều nhân viên hỗ trợ”.

Chorbadzhiev, làm việc và sinh sống trên biển gần 40 năm, không tiết lộ ai ở trên thuyền trong thời gian diễn ra World Cup Qatar 2022, nhưng cho biết khách của ông thường là người nổi tiếng hoặc doanh nhân siêu giàu.

Thuyền trưởng tự hào nói về thiết kế đặc biệt của du thuyền, từ những chiếc đèn mới lạ hình khẩu súng mà du khách có thể bật tắt bằng thiết bị điều khiển từ xa, cho đến tác phẩm nghệ thuật tô điểm cho tường ở lối vào. Tất cả đều lấy cảm hứng từ tên gọi của du thuyền, vốn bắt nguồn từ con ngựa chiến huyền thoại của Trung Quốc.

Phòng tập thể dục đầy đủ tiện nghi nằm đối diện với spa sang trọng có giường massage. Du thuyền này thậm chí còn có tiệm làm tóc.

Tổng cộng có 16 cabin trên Saluzi, với các phòng VIP có ban công. Ngoài ra, phòng nghiên cứu, phòng chiếu phim và khu vực dành cho ẩm thực cũng được lắp đặt.

Theo Chorbadzhiev, du thuyền này cũng là nơi tổ chức các bữa tiệc karaoke.

Tất cả bữa ăn được chuẩn bị bởi phi hành đoàn. Du thuyền luôn sạch sẽ không tì vết vì khi khách rời đi, nhân viên sẽ lập tức đưa nó trở về trạng thái hoàn hảo như mới.

“Du thuyền của chúng tôi đi khắp nơi trên thế giới. Nó thường ở Địa Trung Hải vào mỗi mùa hè. Sau đó, vào mùa đông, chúng tôi có thể đến Viễn Đông hoặc những nơi như Seychelles, Maldives, Thái Lan, Singapore, Hong Kong hoặc ở vùng Vịnh như ở đây”, Chorbadzhiev nói.

Theo Chorbadzhiev, du thuyền gần đây đã ở Abu Dhabi để phục vụ khách tham dự giải đua Công thức 1. Khi đến Qatar, nó tới muộn vài ngày do hàng loạt thủ tục giấy tờ cần thiết để xin thị thực nhập cảnh.

Giờ đây, tại Doha, du khách có thể sắp xếp xe limousine chở họ đến các sân vận động xem World Cup. Họ cũng có thể yêu cầu du thuyền rời bến ngắm nhìn thành phố từ xa.

Theo BOAT Pro’s Global Fleet Tracker, hơn 20 siêu du thuyền đã đi vào vùng biển của Qatar kể từ khi World Cup bắt đầu, bao gồm các tàu như Al Lusail và Alaiya, đang neo đậu quanh Doha.

Một kỳ nghỉ World Cup trên siêu du thuyền mang đến điều gì đó rất khác so với nơi lưu trú khác dành cho khách trong thành phố.

Từ những chiếc lều trên sa mạc cho đến rìa Doha, các nhà tổ chức World Cup phải đổi mới trong việc cung cấp lựa chọn chỗ ở cho người hâm mộ với ước tính khoảng 1,5 triệu người đang ở trong quốc gia nhỏ hơn bang Connecticut của Mỹ.

