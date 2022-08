Nơi ở cuối cùng của Marilyn Monroe

Nổi tiếng với các bộ phim hài như Gentlemen Prefer Blondes (1953) và Some Like it Hot (1959), Marilyn Monroe là một trong những ngôi sao kiếm nhiều tiền nhất của hãng 20th Century Fox. Trước khi qua đời ở tuổi 36 do uống thuốc ngủ quá liều, Marilyn đã để lại dấu ấn lớn trong nền văn hóa đại chúng,được ngưỡng mộ với lối sống xa hoa và từng sống ở nhiều dinh thự hoành tráng. Ảnh: Hulton Getty.