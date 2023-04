Nơi những mảnh đời bất hạnh tìm lại yêu thương

Những câu chuyện trong cuốn sách "Ngồi tựa hiên nhà" như liều thuốc chữa lành những tâm hồn đầy thương tổn.

Chúng ta không được chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn lựa cho mình cách sống như thế nào. Đó có lẽ chính là thông điệp mà cuốn sách Ngồi tựa hiên nhà muốn gửi gắm tới độc giả thông qua những câu chuyện về những mảnh đời bất hạnh nhưng không chịu đầu hàng số phận nghiệt ngã ấy.

Cuốn sách gồm 35 bài tản văn, chứa đựng trong đó là những suy tư, trăn trở của tác giả về số phận của những đứa trẻ bị bỏ rơi khi mới lọt lòng; số phận những đứa trẻ sống trong một gia đình không hạnh phúc; số phận của những đứa trẻ khi sinh ra đã phải chấp nhận cái nghèo đeo bám hay số phận của những đứa trẻ phải xa quê hương lập nghiệp, tự mưu sinh lầm lũi một mình.

Tất thảy đều có một điểm chung là các em không được may mắn, không đủ đầy cha mẹ, bữa đói bữa no… Nhưng chưa bao giờ các em gục ngã, chưa bao giờ các em than trách số phận, than trách chính người đã đẻ ra mình rồi lại vứt bỏ mình. Các em vẫn sống một cách vui vẻ, yêu đời theo một sự giản đơn trong trẻo.

Chính điều đó đã tạo nên dấu ấn của cuốn sách, nó thật vì câu chuyện dung dị, lay động và chạm đến trái tim của người đọc. Thông qua những câu chuyện, thế giới của nhân vật như xoay vòng quanh con tạo, không trốn được số phận mà nghiễm nhiên phải đối mặt với nó. Cũng chính vì lẽ đó, cuốn sách được coi là động lực tinh thần cho những người đang bị rơi vào vực thẳm, chưa tìm được lối ra, chưa tìm được phương hướng cho cuộc đời của mình.

Bạn sẽ bắt gặp mình trong đó, hoặc những người bạn của mình trong đó, họ vẫn hàng ngày, hàng giờ phải chiến đấu chống lại sự bất công của số phận. Đó chính là hành trình mà họ tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Hành trình đó khiến họ được chữa lành, được cảm nhận và chấp nhận những đau khổ do cuộc đời này đem lại. Sau hành trình đó có lẽ sẽ là hạnh phúc mà họ đáng được nhận.

Rồi họ tự nhận ra bản thân họ cũng như bố mẹ mình, bố mẹ cũng có thanh xuân, cũng có những khó khăn của riêng mình nhưng có lẽ chưa bao giờ họ ca thán mà chỉ cố gắng để những đứa con của mình có cuộc sống tốt hơn.

Có thể nói, cuốn sách Ngồi tựa hiên nhà chính là những thước phim quay chậm về những mảnh đời bất hạnh nhưng bất khuất. Họ là những con người dám yêu, dám nghĩ, dám làm và dám buông bỏ những khổ đau để tha thứ cho những người đã làm họ tổn thương.

Nhờ có sự kết nối của tác giả, những câu chuyện được chia sẻ dưới nhiều góc nhìn khác nhau, tạo nên sự mới mẻ và nhiều sắc thái trong cuộc sống thông qua những câu chuyện được kể lại.

Cuốn sách Ngồi tựa hiên nhà chính là liều thuốc để chữa lành cho những người mang tổn thương về gia đình. Đọc xong cuốn sách chúng ta sẽ thấy cuộc đời này nhẹ nhàng hơn, dễ dàng chấp nhận những chuyện không như ý đến với mình với một thái độ bình thản hơn để tiếp tục sống một cuộc đời hạnh phúc - an yên.