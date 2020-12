'Nơi nào dân còn bất an, nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ'

Việc bảo đảm an toàn cho nhân dân là thước đo quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Nơi nào nhân dân còn lo lắng, bất an thì nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Lời nhắc nhở trên được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, diễn ra ngày 7/12.

Nhắc đến chiến công ấn tượng của lực lượng Công an nhân dân, Thủ tướng cho rằng lực lượng đã thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đóng góp rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng

Giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an nhân dân trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu trong mọi tình huống phải chủ động, quyết liệt đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Đồng thời, lực lượng kéo giảm và tiến tới đẩy lùi các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn.

Trong năm 2021, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu lực lượng Công an nhân dân phải phát huy tính chủ động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, đối ngoại quan trọng của đất nước; hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hội nghị, đoàn khách quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng nơi nào nhân dân còn bất an, nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: VGP.

Đặc biệt, mọi lực lượng, phương án, kế hoạch phải được tập trung cao độ để bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIII; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... không để xảy ra bất cứ sơ suất nào.

Với công an các đơn vị, địa phương, Thủ tướng lưu ý cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; quán triệt có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Thủ tướng cũng lưu ý lực lượng công an phải khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, nắm sâu các nguy cơ đối với an ninh kinh tế, nhất là những tác động của suy giảm kinh tế thế giới đến tình hình trong nước...

“Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế, nhưng cũng cần xử lý nghiêm các ổ nhóm tội phạm lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để phạm tội, góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh”, Thủ tướng quán triệt.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước luôn xác định nhân dân là trung tâm của mọi chính sách và các quyết định của Nhà nước, Thủ tướng cho rằng việc bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân là thước đo quan trọng của công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

“Nơi nào nhân dân còn lo lắng, bất an thì nơi đó công an chưa hoàn thành nhiệm vụ”, Thủ tướng nói.

Theo yêu cầu của người đứng đầu Chính phủ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng công an cũng phải giữ vững ổn định chính trị xã hội, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cùng với đó, đấu tranh, ngăn chặn, vô hiệu hóa các âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động, chống phá của các thế lực thù địch và phần tử phản động.

Không để vài cá nhân làm ảnh hưởng uy tín của lực lượng

Đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Thủ tướng đánh giá cao mục tiêu làm giảm 5% số vụ phạm tội mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra.

Song, ông lưu ý lực lượng công an phải giải quyết tốt các loại tội phạm nổi lên hiện nay như tội phạm có tổ chức, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường, lừa đảo, mua bán phụ nữ, trẻ em và tội phạm mạng...

Đặc biệt, lực lượng công an cần tập trung giải quyết các vụ án tham nhũng lớn và các vụ án thuộc Ban Chỉ đạo tham nhũng Trung ương theo dõi, chỉ đạo; góp phần duy trì khí thế mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn xã hội hiện nay.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì cho 4 Thứ trưởng Bộ Công an. Ảnh: VGP.

Về trật tự, an toàn xã hội, Thủ tướng đề nghị lực lượng công an tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; tiếp tục phấn đấu tiếp tục làm giảm số vụ tai nạn, số người chết, số người bị thương. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân.

Trong xây dựng lực lượng, người đứng đầu Chính phủ cho rằng cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Cùng với đó, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, tiêu cực, không để một vài cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của lực lượng Công an nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng lực lượng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất cho 2 Thứ trưởng Bộ Công an gồm: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, trung tướng Nguyễn Văn Sơn; trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho 2 Thứ trưởng Bộ Công an là thượng tướng Bùi Văn Nam và trung tướng Lương Tam Quang.