Nỗi lòng làm cha mẹ của các ngôi sao nổi tiếng thế giới

Katie Holmes từng bị chỉ trích nuông chiều con vô lối khi để bé Suri Cruise ngậm ti giả, tung tăng dạo phố lúc 5 tuổi.

Những ngày qua, chia sẻ của con trai Tom Hanks về việc lớn lên trong sự ghét bỏ, đố kỵ khi có cha là người nổi tiếng dấy lên nhiều tranh cãi. Nam diễn viên 31 tuổi bị chỉ trích vô tâm khi nói: "Không tồn tại hình mẫu nam giới mạnh mẽ, trưởng thành nào để tôi nhìn vào và học hỏi".

Phát ngôn của Chet Hanks dễ gây hiểu nhầm rằng cha anh bỏ mặc con trai trước áp lực. Giữa mũi dùi dư luận chĩa vào phía Chet, có khán giả cho rằng Tom Hanks chắc hẳn buồn lòng sau câu nói của quý tử.

Thực tế, Chet là đứa con khiến Tom Hanks đau đầu nhất. Anh từng có tiền án nghiện ngập, dùng vũ lực với phụ nữ. Khi quyết định theo nghề diễn, Chet đã nhận lời khuyên quý giá và được cha hướng dẫn tận tình.

Tờ Eonline cho rằng làm con của người nổi tiếng rất áp lực, nhưng chắc chắn các bậc phụ huynh cũng có những nỗi niềm riêng, khó nói.

Dễ bị chỉ trích vì cách dạy con

Theo Eonline, hành trình làm cha mẹ của ngôi sao thuận lợi ở chỗ họ dư tiền chi trả các dịch vụ chăm sóc trẻ chất lượng nhất, cho con theo học ở ngôi trường danh giá nhất. Chỉ cần chào đời trong gia đình danh giá, cơ hội nghề nghiệp của đứa trẻ ấy cũng rộng mở hơn bạn bè đồng trang lứa.

Mang họ Smith, Beckham hay Kardashian có vẻ là điều ao ước của không ít người, nhưng việc nuôi dạy để con cái thành tài chưa bao giờ dễ dàng, nhất là khi họ phải chịu sự soi mói và đặt kỳ vọng quá mức từ người hâm mộ.

"Xã hội chúng ta rất thích chỉ trích người khác", Tiến sĩ tâm lý Elizabeth Lombardo bình luận về bức ảnh bé Suri Cruise ngậm ti giả năm 5 tuổi. Lombardo nói rằng chỉ với hành động nhỏ như vậy, bố mẹ cô bé cũng hứng phải "gạch đá".

Theo tiến sĩ, công chúng có xu hướng áp đặt tiêu chuẩn cao một cách vô lý cho các bậc phụ huynh là người nổi tiếng. Bởi vậy, Katie Holmes, Kim Kardashian hay Kylie Jenner bị chê bai trong việc nuôi dạy con là chuyện quá đỗi bình thường.

Hình ảnh Suri Cruise ngậm núm vú giả khi gần 5 tuổi làm dấy lên những lời chỉ trích về cách nuông chiều con của Tom Cruise - Katie Holmes. Ảnh: Eonline.

Năm 2016, Kristin Cavallari đăng tải khoảnh khắc con trai vui chơi trên bãi biển và ngay lập tức, cô bị chỉ trích là bà mẹ tồi chỉ vì cậu bé không được mũm mĩm.

"Đúng rồi, tôi đã bỏ đói các con đấy. Tôi sẽ chặn hết những kẻ buông lời cay độc trong hôm nay", Cavallari đáp trả bình luận tiêu cực.

Vợ chồng Tori Spelling và Dean McDermott khó chịu khi con bị body shaming và chê bai quần áo chúng mặc đến buổi ra mắt phim. McDermott cảm thấy bực mình và ghê tởm lối suy nghĩ thiếu văn minh của một bộ phận dân mạng.

Diễn viên True Tori bức xúc: "Chê bai và bắt nạt một đứa trẻ. Các người bị làm sao vậy?".

Theo Eonline, ca sĩ Pink ngừng chia sẻ hình ảnh gia đình sau bức ảnh con trai không mặc tã xuất hiện trên báo lá cải. Thay vì đôi co với "anh hùng bàn phím", người phụ nữ đẹp nhất năm 2018 chọn im lặng để con được bình yên.

Tương tự Pink, Halle Berry cũng từng xóa gần như toàn bộ khoảnh khắc con cái do bị dư luận soi mói ngoại hình bọn trẻ. Cho đến mùa hè 2018, minh tinh suy nghĩ thoáng hơn. Cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi hiếm hoi đăng ảnh chụp con trai Maceo để lộ nửa khuôn mặt.

"Tôi phải đấu tranh tâm lý xem có nên công khai ảnh con nữa không", Berry nói trên Extra. Cô trải lòng: "Thực sự, tôi không muốn nhiều người thấy và đánh giá con mình. Nhưng nghĩ lại, bọn trẻ là hạnh phúc cả đời của tôi, vậy tại sao tôi phải giấu giếm?".

Nhà thiết kế, người dẫn chương trình kiêm tác giả Emily Henderson nói rằng xã hội không có quyền đánh giá chuyện mọi người, đặc biệt là người nổi tiếng, đăng hay không đăng ảnh gia đình trên mạng xã hội.

"Cũng giống như việc học vậy, chúng ta có chọn lựa khác nhau, và bạn không bao giờ được quyền xúc phạm hoặc chê bai đứa trẻ khác không học cùng trường với con bạn", Henderson phát biểu.

Cũng theo Henderson, không có đúng sai về nội dung mà người nổi tiếng chia sẻ về con của họ. Đó là chuyện riêng của gia đình, tuy nhiên các sao "nên nhận thức rõ rằng nếu đưa ảnh con lên mạng, họ phải chấp nhận đối mặt với hai luồng dư luận".

Châm ngôn dạy con của người nổi tiếng

Melissa Bykofsky - Phó tổng biên tập Father.com - cho rằng lối sống của Jessica Alba, Beyoncé, Jessica Simpson, John Legend và ngôi sao nói chung có thể khác so với với phụ huynh bình thường, nhưng tất cả họ đều quan tâm đến vấn đề cốt lõi: nuôi dạy con hạnh phúc, khỏe mạnh và tốt bụng.

Hành trình này không hẳn dễ dàng với người nổi tiếng bởi họ có lượng người theo dõi đông đảo và sẵn sàng buông lời chỉ trích bất cứ lúc nào.

Chia sẻ với Eonline, Tiến sĩ tâm thần học Carole Lieberman, tác giả cuốn sách Lions and Tigers and Terrorists, Oh My!, nhận định: "Người nổi tiếng sẽ nuôi con thành tài nếu họ không đặt kỳ vọng siêu phàm lên bọn trẻ. Hãy dạy dỗ chúng như đứa bé bình thường, đặt cảm xúc và nỗ lực đúng nơi, đúng chỗ thì chẳng phải lo lắng phần còn lại của thế giới nghĩ gì".

Cô Lieberman khuyến khích phụ huynh cho phép con cái thể hiện cảm xúc. Tiến sĩ Elizabeth Lombardo đồng tình quan điểm này, nói thêm: "Những ông bố bà mẹ ngôi sao nên đối thoại cởi mở với con cái của họ".

Theo Lombardo, Katie Holmes, Victoria Beckham đáng học hỏi ở chỗ thường xuyên giao tiếp với con như bạn. Họ chưa bao giờ giấu giếm sự nổi tiếng của mình trước bọn trẻ. Dù là siêu sao, hai người phụ nữ vẫn dạy con theo cách thông thường, không áp đặt, thúc ép mà để con tự do phát triển theo sở thích.

Năm 2012, bố mẹ ly hôn, Suri Cruise sống với mẹ. Cô bé theo học tại trường tư thục ở New York, Mỹ. Từ đó, công chúa nhỏ dần được mẹ rèn thói tự lập, sống giản dị. Katie Holmes cho biết cô và con gái thường xuyên tâm sự như hai người bạn thân. Cô mong con mình lớn lên theo cách bình thường như những đứa trẻ khác.

Victoria Beckham thể hiện tình cảm với con gái Harper trong một sự kiện thời trang. Ảnh: Hello Magazine.

Trong thời đại khát tin tức như hiện tại, những "cậu ấm cô chiêu" dễ trở thành mục tiêu của báo lá cải. Chính vì thế, Halle Berry và Jennifer Garner đã yêu cầu ban hành luật chống paparazzi được ký vào năm 2013, trong đó nêu rõ hình phạt đối với tay săn ảnh chụp trộm con cái của người nổi tiếng mà chưa có sự đồng thuận của họ. Hành động này được quy vào tội quấy rối trẻ em.

Tiến sĩ Elizabeth Lombardo dành nhiều năm nghiên cứu cách dạy con của người nổi tiếng, và cô biết được câu nói mà các phụ huynh thường nói với con mình rằng: "Đừng quan tâm kẻ thích bắt nạt. Họ bắt nạt người khác vì bản thân cảm thấy không vui".

"Người ta ác ý với chúng không phải vì chúng xấu, mà là vì những người đó đang cố dìm chúng xuống để nâng bản thân mình lên. Nếu chúng hiểu được điều đó, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản", Lombardo chia sẻ thêm.