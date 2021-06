Nỗi lòng của Britney Spears

Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỗi ca khúc đều là tiếng lòng của Britney Spears, từ những buồn vui đến sự bất mãn trước cuộc sống.

Đêm diễn ác mộng của Britney Spears Trong những năm sống cuộc đời nô lệ, Britney Spears thậm chí bị ép lên sân khấu dù không muốn hát.

Trong phiên điều trần ngày 23/6, Britney Spears cho biết cô có cuộc sống như nô lệ từ ngày phải sống dưới quyền giám hộ của cha ruột. Không chỉ bị kiểm soát về cuộc sống, nữ ca sĩ gần như bị tước hoàn toàn nhân quyền, bao gồm việc không được quyền sinh con, đi ra ngoài hay tự do sử dụng số tiền mình làm ra.

Sau lời khai của nữ ca sĩ trước tòa, người hâm mộ nhắc về Lucky - ca khúc như vận vào cuộc đời của Britney Spears. Tuy sống trong hào quang của sự nổi tiếng, Spears luôn phải khóc về đêm vì đối mặt với nhiều áp lực.

Không riêng gì Lucky, mỗi album, bài hát đều là tiếng lòng của Britney Spears. Nhìn lại chặng đường 21 năm hoạt động nghệ thuật, cô đều gửi gắm tâm tư, thông điệp vào từng ca khúc.

Oops!... I Did It Again (2000)

Lucky

Sau khi thành công với album đầu tiên, Britney Spears bắt đầu đối mặt với sự săm soi của truyền thông. Thời điểm đó, sự nổi loạn của công chúa nhạc pop không làm hài lòng những khán giả khó tính. Vì vậy, đĩa đơn Lucky trong album Oops!… I Did It Again giúp Spears thể hiện nỗi lòng.

Trong MV, Britney Spears kể lại câu chuyện của Lucky - ngôi sao đang lên, được yêu mến và gần như có tất cả. Tuy nhiên, khi ánh đèn Hollywood vụt tắt vào cuối đêm, xung quanh cô chỉ toàn là sự chán nản, cô đơn và buồn chán với những chỉ trích.

“Tuy không trực tiếp nói ra, ai cũng ngầm hiểu Lucky chính là Britney Spears. Đó là tiếng lòng của ngôi sao nổi tiếng từ nhỏ, sớm làm quen với hào nhoáng của Hollywood”, Spin bình luận.

Thông điệp nổi bật: "Nếu cuộc đời tôi không còn điều gì thiếu sót, tại sao tôi lại khóc thầm vào mỗi đêm?".

Stronger

Sau khi ra mắt dòng nhạc bubblegum-pop với Baby One More Time, Spears tự tin thống trị giới nhạc pop. Stronger - đĩa đơn thứ ba trong album Oops! I Did It Again - thể hiện đúng con người Spears ở giai đoạn này - nổi loạn và đầy bất chấp. Đây cũng là tiếng nói của công chúa nhạc pop, ca ngợi nữ quyền trong các ca khúc.

Thông điệp nổi bật: "Tôi đã chịu đựng đủ rồi/ Từ hôm nay, tôi sẽ sống cuộc đời của mình".

Nổi tiếng từ sớm, Britney Spears đối mặt với không ít khó khăn.

Britney (2001)

Overprotected

Overprotected là đĩa đơn mang thông điệp đầy tức giận của Britney Spears. Ca khúc báo trước cuộc đời đầy biến động của nữ ca sĩ. Trong bài hát, cô thể hiện thông điệp khao khát được kiểm soát cuộc sống, số phận của chính mình. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Record, Spears cho biết cô được bảo vệ quá mức. Khi muốn ra ngoài, mọi thứ phải được lên kế hoạch.

Thông điệp nổi bật: "Tôi đã quá chán với việc mọi người bảo tôi nên là ai, làm gì".

Cinderella

Trong ca khúc đồng sáng tác với nhạc sĩ nổi tiếng Max Martin, Britney Spears tự so sánh mình với công chúa Disney. Nữ ca sĩ muốn thoát khỏi mối quan hệ độc đoán. Đây là giai đoạn cô mắc kẹt trong tình cảm với Justin Timberlake, cùng với sự kiểm soát quá mức từ gia đình, đặc biệt là ông Jamie Spears.

Thông điệp nổi bật: "Lúc tôi cố gắng muốn có tiếng nói, họ chỉ nói rằng không muốn nghe, không phải lúc này".

In The Zone (2003)

Brave New Girl

In The Zone ra đời ít lâu sau Britney Spears chia tay Justin Timberlake. Brave New Girl là đĩa đơn thứ ba của album, được viết theo phong cách nhạc điện tử. Cô kể chi tiết quá trình giải phóng bản thân khỏi mọi ức chế.

Thông điệp nổi bật: "Cô ấy sẽ bước ra ngoài, mở lòng với thế giới/ Không ai ngờ cô ấy sẽ yêu đời như vậy".

Everytime

Theo Spin, Everytime là ca khúc mang thông điệp đau lòng nhất của nữ ca sĩ tính đến hiện tại. Ca khúc có nhiều câu chữ ám chỉ đến cuộc tình giữa cô và Justin Timberlake. Cô ra mắt ca khúc sau khi bị Timberlake đổ lỗi, nói xấu thông qua ca khúc Cry Me A River. Thông qua bài hát, người hâm mộ nhận thấy mặt nhạy cảm của nữ ca sĩ.

Thông điệp nổi bật: "Xin thứ lỗi cho em nếu anh nghĩ rằng em gây ra sóng gió/ Sự yếu đuối khiến em đau đớn, bài hát này là lời xin lỗi đến anh".

Cuộc tình với Justin Timberlake để lại cho Britney Spears nhiều nỗi đau.

Mona Lisa (2004)

Sau khi chia tay với Justin Timberlake, Britney Spears ngày càng nổi loạn, hẹn hò với nhiều người khác. Đây cũng là lúc cô bất cần, tự do thể hiện mặt cá tính. Dù bị truyền thông công kích, nhất là sau khi thực hiện nụ hôn gây tranh cãi với Madonna trên sân khấu MTV năm 2003, cô vẫn mạnh mẽ nói lên tiếng lòng.

Thông điệp nổi bật: "Mọi người hả hê khi cô ấy vấp ngã/ Họ luôn muốn cô ấy gục ngã".

Rebellion (2006)

Sau giai đoạn chập chững tiến vào showbiz, Britney Spears quen với việc đối mặt với chỉ trích. Rebellion là cái nhìn sâu sắc của nữ ca sĩ về thế giới bên ngoài, được thể hiện qua chất giọng tự sự, sâu lắng. Đây cũng là lúc ngôi sao một thời dần mất niềm tin với những người xung quanh.

Thông điệp nổi bật: "Hãy cảnh giác với những người gần gũi với mình/ Họ có thể bán đứng và làm những thứ xấu xa với bạn".

Hôn nhân thất bại với Kevin Federline chính thức khiến Britney Spears sụp đổ.

Blackout (2007)

Gimme More

Gimme More là ca khúc nổi tiếng với câu hát “Nhìn kỹ đi, tôi là Britney”. Bài hát ra đời trong bối cảnh truyền thông và mạng xã hội liên tục soi mói đời tư của nữ ca sĩ.

Thông điệp nổi bật: "Máy ảnh liên tục nháy đèn/ Họ luôn muốn đòi hỏi nhiều hơn".

Piece of Me

Britney Spears tiếp tục bùng nổ cảm xúc trong ca khúc này. Piece of Me như lời phản bác trực tiếp sau những ngày tháng cô đối mặt với ba gọng kìm: truyền thông soi mói, khán giả chỉ trích và sự thiếu vị tha của ngành công nghiệp giải trí. Ngoài ra, ca khúc cũng nói lên áp lực của nữ ca sĩ khi đối mặt với việc làm mẹ.

Thông điệp nổi bật: "Tôi là Hoa hậu Giấc mơ Mỹ từ năm 17 tuổi/ Không quan trọng lúc tôi đang ở đâu, làm gì, họ chỉ cần có hình ảnh và đưa chúng lên tạp chí".

Why Should I Be Sad

Từ giây phút bước vào tiệm cắt tóc, cầm tông-đơ cạo trọc đầu, cuộc đời Britney Spears chính thức bước vào bi kịch. Hôn nhân thất bại với Kevin Federline sau 3 năm chung sống đẩy cô vào chứng rối loạn, trầm cảm.

Thời điểm đó, cô trải qua nhiều chuyện kinh khủng, từ cuộc chiến giành quyền nuôi con, tin ngoại tình, những lần bị paparazzi chụp ảnh trong tình trạng bất lợi như cầm ô tấn công phóng viên, suýt làm ngã con trai thứ hai ngoài đường.

Why Should I Be Sad là tiếng lòng yếu ớt của một ngôi sao sa ngã.

Thông điệp nổi bật: "Tôi thề sẽ làm và nói lên tất cả".

Người hâm mộ mong Britney Spears sớm thoát khỏi quyền kiểm soát quá mức từ cha ruột.

Circus (2008)

Circus

Trong năm đầu tiên sống với quyền giám hộ, Britney Spears ra mắt album Circus, mở đầu là đĩa đơn cùng tên. Ca khúc chủ đề thể hiện đúng với cuộc sống của cô hiện tại - một con rối bị điều khiển bởi người giám hộ và truyền thông.

Thông điệp nổi bật: "Tôi cảm thấy hoocmon căng thẳng luôn chảy trong máu mình/ Tôi sẵn sàng để vỡ òa".

Kill The Lights

Bài hát tiếp tục đi sâu vào mối quan hệ của Spears với giới truyền thông, các tay săn ảnh, đặt biệt là những người soi mói cuộc sống của cô. Trong Kill The Lights, cô chế giễu “kền kền săn ảnh”, những người lao vào cô chỉ để trục lợi.

Thông điệp nổi bật: "Các người vui khi gặp tôi hay thực sự chỉ vì tiền?".

Britney Jean (2013)

Alien

Đây là ca khúc mang tính cá nhân nhất của Britney Spears. Nữ ca sĩ mở lòng nói về sự lạc lõng dù sống dưới hào quang mà nhiều người mơ ước. Cô trải lòng về những nỗi bất an, ngày càng trưởng thành sau khi trải qua những điều khó khăn trong cuộc sống.

Thông điệp nổi bật: "Đã có lúc tôi là ngôi sao có một không hai/ Tôi lạc vào thế giới xa lạ, nghi ngờ chính cuộc sống của mình".