Nỗi lo của phim Việt duy nhất ra rạp

Đạo diễn Trần Hữu Tấn cùng ê-kíp "Rừng thế mạng" cho biết lo lắng khi phim ra mắt trong dịch bệnh và đối đầu nhiều bom tấn Hollywood.

Tối 28/12, phim điện ảnh Rừng thế mạng trình làng sau hơn 6 tháng hệ thống rạp chiếu phim đóng cửa vì dịch bệnh. Tác phẩm của đạo diễn Trần Hữu Tấn và nhà sản xuất Hoàng Quân là phim Việt duy nhất ra mắt thời điểm này. Trước đó không lâu, Bẫy ngọt ngào và Bóng đè rút khỏi đường đua phim Việt dịp cuối năm.

Trong buổi ra mắt, đạo diễn Trần Hữu Tấn cùng ê-kíp xúc động sau thời gian dài phim có cơ hội đến với khán giả. Trao đổi với Zing, nam đạo diễn cho hay: "Khi chứng kiến giây phút các đồng nghiệp dự lễ ra mắt bộ phim, tôi đã khóc. Tôi xúc động sau một chặng đường dài, phim đã có điểm đến. Những cảm xúc xen lẫn kỷ niệm khó quên về hành trình sản xuất phim ùa về".

Ê-kíp phim xúc động trong ngày tác phẩm trình làng.

Trần Hữu Tấn cho biết sau nhiều lần dời lịch, tiền sản xuất và các chi phí phát sinh khác lên đến 20 tỷ đồng . Vì thế, đạo diễn đối diện với nhiều nỗi lo khi đứa con tinh thần trình làng trong giai đoạn dịch bệnh, số lượng rạp hạn chế.

"Tôi hy vọng rằng sự hấp dẫn, mới lạ về chủ đề sinh tồn của phim sẽ là yếu tố để khán giả mạnh dạn mua vé đến rạp. Chúng tôi cũng chú trọng đến khâu truyền miệng. Nếu khán giả thấy phim chất lượng, họ sẽ kêu gọi, rủ rê bạn bè đến xem", nam đạo diễn chia sẻ.

Ra mắt trong thời điểm hiện tại, tác phẩm đối đầu với nhiều bom tấn nước ngoài như Spider-Man: No Way Home, The Matrix: Resurrections, No Time to Die...

Diễn viên Trần Phong và Thùy Anh góp mặt trong phim Rừng thế mạng.

Tuy nhiên, nhà sản xuất Rừng thế mạng cho hay ê-kíp tự tin với tác phẩm. "Tôi tin rằng mỗi bộ phim có một số phận. Chúng tôi đã làm hết mình để mang một tác phẩm trọn vẹn, đầy đủ nhất đến với khán giả. Còn doanh thu của phim không ai có thể dự đoán được ở thời điểm hiện tại", nhà sản xuất Hoàng Quân trao đổi thêm.

Phim kinh dị, tâm linh của đạo diễn Trần Hữu Tấn đã được giới thiệu suốt gần hai năm qua. Sau nhiều lần dời lịch chiếu vì dịch Covid-19, bộ phim ra rạp vào ngày 30/12.

Thông qua trailer và tài liệu quảng bá, ngoài cốt truyện lấy cảm hứng từ tai nạn thảm khốc của một phượt thủ trên cung đường Tà Năng - Phan Dũng, thì phim có khá ít điểm nhấn ở khâu truyền thông. Bên cạnh đó, Bắc kim thang, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Trần Hữu Tấn, dù đạt thành công về mặt doanh thu nhưng lại bị đánh giá là "đầu voi đuôi chuột".