Nỗi lo của Chân Tử Đan khi quay ‘John Wick 4’

Trên mạng xã hội, ngôi sao phim võ thuật Chân Tử Đan chia sẻ đã sẵn sàng quay “John Wick 4” cùng Keanu Reeves. Anh cũng hé lộ điều khó khăn nhất mình gặp phải lúc này.

Ngày 7/7, Chân Tử Đan đã chia sẻ lên Instagram cá nhân hai bức ảnh, một chụp cùng vợ và một là ảnh toàn gia bốn người. Tài tử cho biết xa gia đình là nỗi lo lắng của anh mỗi lần đóng phim.

Phần mô tả đi kèm bức ảnh viết: “Càng ngày tôi lại càng cảm thấy khó khăn khi phải tạm biệt vợ con để lên đường đi đóng phim. Tôi sẽ nhớ lắm khi những ngày tháng tới đây không được ở bên họ. Nhưng đó sẽ là động lực để tôi thực hiện tốt vai diễn này. Vì mục tiêu khiến cả nhà mình tự hào!”.

Phía cuối chia sẻ đầy tình cảm, Chân Tử Đan sử dụng hashtag #johnwick4, ngầm thông báo đã bắt đầu thời gian ghi hình cho tác phẩm hành động hoành tráng. Ngày 29/6 vừa qua, hãng Lionsgate thông báo phần thứ 4 trong loạt phim về sát thủ John Wick (Keanu Reeves) đã chính thức bấm máy.

Hai bức ảnh gia đình mới được Chân Tử Đan chia sẻ. Ảnh: Donnieyenofficial.

Chân Tử Đan là một trong các gương mặt mới được bổ sung vào đoàn phim John Wick 4. Thông tin được công bố hồi đầu tháng 6. Anh sẽ vào vai một người bạn cũ của tay sát thủ. Tuy nhiên, không rõ “người bạn cũ” này sẽ là trợ thủ hay kẻ ngáng đường Wick trong kế hoạch trả thù.

John Wick 4 do Chad Stahelski đạo diễn. Ngoài những tên tuổi quen thuộc từ phần trước như Keanu Reeves hay Laurence Fishburne, tác phẩm mới còn có sự góp mặt của Scott Adkins (Doctor Strange), Bill Skarsgård (It, The Devil All the Time), Hiroyuki Sanada (Army of the Dead, Mortal Kombat), Shamier Anderson… Phim dự kiến phát hành vào hè 2022.

Tại Hollywood, tên tuổi Chân Tử Đan được biết đến từ thành công của loạt phim xXx, Diệp Vấn, Rougue One (2016) và mới đây là Mulan (2020). Sau hôn nhân đổ vỡ với Lương Tĩnh Từ, Chân Tử Đan kết hôn với cựu hoa hậu Uông Thi Thi từ năm 2003. Họ có hai con chung và vẫn gắn bó với nhau từ đó tới nay.