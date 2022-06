Nỗi kinh hoàng mới trong 'Stranger Things'

Ở mùa bốn "Stranger Things", El/Eleven (Millie Bobby Brown) phải đối đầu với một bóng ma có liên quan đến quá khứ đen tối của cô.

Phát sóng lần đầu vào hè năm 2016, Stranger Things (Tựa Việt: Cậu bé mất tích) thu hút khán giả nhờ kịch bản pha trộn chủ đề tuổi mới lớn và thể loại kinh dị, cũng như tri ân các tượng đài văn hóa giải trí Mỹ. Loạt phim nhanh chóng trở thành "gà đẻ trứng vàng" của Netflix, giúp nền tảng trực tuyến này thu lời từ hàng loạt sản phẩm ăn theo.

Ba năm sau mùa 3, Stranger Things 4 đã trở lại hoành tráng, với mức kinh phí gần 30 triệu USD mỗi tập (theo số liệu của Datebook).

Mùa bốn lấy mốc thời gian năm 1986 - một năm sau trận chiến ở thế giới The Upside Down - đã lấy đi tính mạng của bố nuôi Jim Hopper (David Harbour), cô gái có siêu năng lực El (Millie Bobby Brown) cùng gia đình Byers chuyển đến Californa. Cô không thể thích nghi với cuộc sống bình thường khi nhập học trường mới.

Millie Bobby Brown thủ vai El/Eleven ở tuổi vị thành niên. Cô chín chắn, nhưng cũng đối mặt với nhiều bất an hơn.

Cùng lúc, cư dân thị trấn Hawkins phải đối mặt với hàng loạt vụ giết người bí ẩn, mang màu sắc siêu nhiên. Nguồn gốc tội ác là Vecna (Jamie Campbell Bower) - một thực thể tâm linh tồn tại ở thế giới song song Upside Down. Hắn có mối liên hệ mật thiết với “trùm cuối” Mind Flayer của mùa ba, cũng như El.

Câu chuyện trưởng thành đau thương

Thông điệp trưởng thành (coming-of-age) của Stranger Things được đẩy mạnh trong mùa 4, qua việc tập trung khai thác những trải nghiệm tâm lý đau buồn của những đứa trẻ đang lớn - điều ba mùa trước ít đề cập.

Chrissy Cunningham (Grace Van Dien) nổi tiếng trong trường là thế nhưng phải vật lộn với sự thao túng của mẹ đến mức sa đà vào chất kích thích.

Max (Sadie Sink) thì mắc chứng rối loạn hậu sang chấn bởi nỗi ám ảnh từ người anh bạo hành đã chết Billy (Dacre Montgomery). Cô trở thành “hồn ma” vì tự cô lập mình khỏi nhóm bạn. Niềm an ủi duy nhất của Max là bài hát Running Up That Hill - thứ đã cứu cô thoát khỏi chuỗi ảo giác đáng sợ do Vecna tạo ra.

Nhân vật chính El đang sống trong những ngày hoảng loạn vì sự ra đi của bố nuôi Jim Hopper. Cô liên tiếp phải chịu đựng những trò bắt nạt, không thể tâm sự với cậu bạn thân Mike (Finn Wolfhard). Những nỗi đau thời thơ ấu cũng dần hé lộ qua các trường đoạn hồi tưởng, giúp khán giả nhận ra Eleven từng có một thời là sinh vật tâm linh đáng sợ nhưng cũng cô đơn nhất Trái Đất.

Mỗi nỗi đau tâm lý khiến nhóm bạn trở thành con mồi lý tưởng của Vecna. Theo nhà sản xuất, ác trùm mùa bốn lấy cảm hứng từ Freddy Krueger - tên sát nhân biết đi vào giấc mơ trong loạt phim kinh dị A Nightmare on Elm Street. Không "toàn trí, toàn năng" như chúa quỷ Mind Flayer, song Vecna là một phản diện đáng gờm, "cá nhân" hơn của nhóm bạn trẻ.

Vecna là tuyến phản diện mưu mô, "con người" hơn những thực thể siêu nhiên trong phần trước.

Vecna chuyên săn lùng ký ức tồi tệ, thống khổ nhất của nhóm thanh thiếu niên. Lời nguyền của gã ​​- mất ngủ, đau đầu, lạm dụng chất kích thích - có thể xem là phép ẩn dụ cho bệnh trầm cảm tuổi mới lớn. Sinh vật kỳ dị thậm chí còn ​​hóa thành các phụ huynh để khủng bố những nạn nhân tội nghiệp. Trong vài phân cảnh, gã dễ khiến khán giả liên tưởng đến tên hề ma quái Pennywise trong tác phẩm It của Stephen King.

Hình dáng quái đản của sinh vật có tri giác này là thành tựu của nghệ sĩ hóa trang Barrie Gower, người “nhào nặn” vai Dạ Đế trong Game of Thrones.

Theo The Verge, mọi chi tiết nhỏ trên khuôn mặt gã đều chân thực đến đáng sợ. Từng sợi gân và dây thần kinh được thiết kế vừa vặn, như trở thành một phần da thịt của diễn viên thủ vai - Jamie Campbell Bower. Phần mũi cũng được xóa bằng kỹ thuật số, khiến đầu của Vecna như chiếc sọ được bọc lớp da đỏ sẫm.

Stranger Things mùa bốn có nhiều cảnh gợi nhắc đến các tác phẩm kinh điển thập niên 1980-1990, từ The Exorcist, A Nightmare on Elm Street cho đến The Silence of the Lambs. Chẳng hạn như cuộc phỏng vấn nhuốm màu sắc “trinh thám” của Nancy (Natalia Dyer) - Robin (Maya Hawke) với Victor Creel (Robert Englund), hay loạt nhân vật bị bẻ gập tay chân, khoét mắt ghê rợn.

Ngoại cảnh cũng tiến bộ so với mùa 3 vốn đã ấn tượng, khi khắc họa chiều không gian Upside Down bằng tông màu đỏ - đen rợn gáy. Đoàn phim đến Lithuania, tận dụng nhà tù Lukiks để quay các đoạn Jim Hopper bị nhốt ở trại giam hoang sơ, u ám.

Thiết kế sản xuất Chris Trujillo mở rộng diện tích phòng thí nghiệm quốc gia Hawkins, xây dựng thêm hành lang và các cánh cửa theo phong cách bí ẩn. Giọng nói của quái vật, tiếng kim đồng hồ, tiếng la hét… cũng được tinh chỉnh hợp lý, gia tăng độ ma mị cho tác phẩm. Bốn bản nhạc phim đều vang lên đúng thời điểm, hòa nhịp với mạch truyện chính, đặc biệt là ca khúc Running Up That Hill.

Stranger Things mùa bốn "mất chất hồn nhiên"

Cốt truyện mùa mới đào sâu về hành vi bạo lực, tận dụng đặc tính dễ bị tổn thương của nhóm nhân vật “mọt sách”. Các cảnh thương vong đầy rẫy: El đánh chảy máu kẻ châm chọc mình, Jim Hopper hút Joyce (Winona Ryder) và gã trai hung hãn Murray (Brett Gelman) vào lỗ máy cắt… khiến Stranger Things mùa 4 đánh mất nét tinh nghịch và hài hước - điều làm nên thương hiệu cho loạt phim.

Series thiếu vắng những trò đùa nghịch ngợm như mùa trước, và cũng không có tình tiết nào gợi nhắc đến Ghostbusters (tác phẩm đem đến sự mới lạ cho thể loại “bắt ma”) giống mùa hai.

Kịch bản đen tối, kết hợp việc các nhân vật nay đã trưởng thành, khiến mùa bốn mất đi chất hồn nhiên.

IGN phê bình cách kể chuyện tuyến tính của phim gây khó chịu cho người xem. Từ tập 5 trở đi, cốt truyện của El trở nên nặng nề, còn diễn biến xoay quanh Jim Hopper nhạt dần.

Jonathan (Charlie Heaton), Mike, Will (Noah Schnapp) và Argyle (Eduardo Franco) là các vai chỉ dừng ở mức làm nền. Nhân vật Eddie Munson (Joseph Quinn) tỏa sáng chỉ trong một tập, trước khi mắc kẹt với loạt tình tiết có mô tuýp sáo mòn.

Nhìn chung, vì tuyến nhân vật còn bỏ lửng để dành đất cho phần tiếp theo, nên nhóm diễn viên từ trẻ đến già không có đất "dụng võ". Millie Bobby Brown và David Harbour vốn thuộc lứa diễn viên thực lực, song câu chuyện trên phim của họ hãy còn hời hợt.

Mỗi tập Stranger Things mùa bốn có thời lượng ngang ngửa một tác phẩm độc lập (dài 77-98 phút). Phần 1 ra mắt ngày 27/5, còn phần 2 phát sóng vào 1/7 tới - dự định cũng là chương cuối thương hiệu.