Nơi khởi nguồn của tên gọi New York

The Shambles hình thành từ thời nữ vương Elizabeth I, là một trong những khu chợ lâu đời nhất tại Vương quốc Anh. Những cửa hàng tại The Shambles đều có kệ ở mặt tiền, gợi nhắc tên gọi ban đầu của con phố trong tiếng Anglo-Saxon. Con đường rải sỏi tại đây còn trở thành nguồn cảm hứng cho Hẻm Xéo trong Harry Potter. Do vậy, các Potterhead (người hâm mộ Harry Potter) thường thử pha chế độc dược, mua sắm tại cửa hàng pháp thuật hay nhấm nháp ly cà phê trong tòa nhà khung gỗ vào một ngày "không phải là Muggle". Ảnh: The Times.