Nơi khó tìm nhân viên nếu không cho phép làm 4 ngày/tuần

Theo mô hình làm việc 4 ngày/tuần, nhân viên ở Anh sẽ được cắt giảm 20% số giờ làm việc, tức chỉ còn 28 giờ/tuần mà không bị ảnh hưởng đến lương thưởng.

Natalie Campbell, Đồng giám đốc điều hành công ty Belu Water, cho rằng những doanh nghiệp ở Anh không áp dụng mô hình làm việc linh hoạt, điển hình là tuần làm việc 4 ngày, sẽ khó tuyển dụng nhân viên hơn trong 5 năm tới, theo Guardian.

“Tôi nghĩ rằng thế giới đã thay đổi sau đại dịch. Mọi người nhận ra rằng hiện diện tại văn phòng và ngồi tại bàn làm việc hàng ngày không cung cấp hoặc tạo ra một lực lượng lao động thực sự năng suất”, Campbell, người hy vọng trở thành ứng cử viên thị trưởng London (Anh), chia sẻ.

Chiến dịch 4 Day Week và một số viện nghiên cứu khác đang kêu gọi một cuộc bầu cử cho các bên ủng hộ những chính sách mới giúp mang lại mô hình làm việc linh hoạt hơn cho nhân viên.

Ảnh minh họa: This is Engineering/Pexels.

Những đề xuất thay đổi bao gồm giảm tuần làm việc tối đa, thay đổi bộ hướng dẫn làm việc linh hoạt chính thức, thành lập quỹ hỗ trợ các công ty, triển khai thí điểm khu vực công và thành lập hội đồng quản lý thời gian làm việc.

Campbell lập luận rằng người lao động Anh có số giờ làm việc toàn thời gian dài nhất ở châu Âu, nhưng quốc gia này vẫn là một trong những nền kinh tế có năng suất thấp nhất.

“Có nhiều lý do vì sao năng suất làm việc không như mong đợi. Và không đón nhận những cách làm việc sáng tạo hơn chắc chắn là một trong số đó”, cô khẳng định.

Giám đốc điều hành nói thêm: “Chúng ta cần nhận ra rằng so với 2 thế kỷ trước, xã hội hiện tồn tại đa dạng lĩnh vực, ngành nghề hơn. Do đó, chúng ta cần những mô hình làm việc mới để cho phép nền kinh tế hoạt động theo cách hiện đại hơn”.

Cùng quan điểm, những người ủng hộ làm việc 4 ngày/tuần nói rằng mô hình “9 to 5”, tuần làm việc 5 ngày từ 9h tới 17h, đã lỗi thời và không còn phù hợp mục đích.

Nhiều người cho rằng ngồi văn phòng 8 tiếng/ngày, liên tục 5 ngày/tuần không còn phù hợp xu thế hiện đại. Ảnh minh họa: fauxels/Pexels.

Joe Ryle, Giám đốc chiến dịch 4 Day Week, gọi xứ sở sương mù là “Nước Anh kiệt sức”.

“Chúng ta nằm trong số những quốc gia có giờ làm việc dài nhất thế giới nói chung và châu Âu nói riêng, trong khi là một trong những nền kinh tế kém năng suất nhất. Chúng ta cũng dần sinh ra tâm lý rằng phần lớn cuộc đời mình bị định danh bởi sự nghiệp”, ông nói.

Tuy nhiên, một số nhà phê bình cho rằng khi áp dụng mô hình 4 ngày làm việc/tuần, các doanh nghiệp sẽ có thể kỳ vọng nhân viên tăng giờ làm việc trong những ngày đi làm.

Mặc dù chưa có nước nào áp dụng hoàn toàn mô hình tuần làm việc 4 ngày, một số quốc gia đang thử nghiệm hoặc có chính sách cho phép làm việc linh hoạt, bao gồm Nam Phi, Bỉ, Iceland và Nhật Bản.

Những năm gần đây, việc chuyển đổi sang mô hình làm việc linh hoạt cũng được đề xuất thường xuyên hơn tại Vương quốc Anh.

Kể từ tháng 12/2022, Đảng Dân chủ Tự do Scotland, một phần của Đảng Dân chủ Tự do Vương quốc Anh, đã thử nghiệm mô hình làm việc 4 ngày/tuần đối với một số nhân viên do họ tuyển dụng trực tiếp.

“Chúng tôi đang tiếp tục đánh giá các phát hiện từ cuộc thí điểm này, từ đó có thể rút ra kết luận và áp dụng vào những bộ phận khác của tổ chức vào thời điểm thích hợp”, đại diện phát ngôn chia sẻ.