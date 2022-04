Nỗi khổ của con gái Will Smith

Là ngôi sao thành công trong nhiều lĩnh vực, Willow Smith không ít lần chật vật với nghề, nhất là trải nghiệm khó khăn với sự nghiệp người mẫu.

Trong số mới nhất của chương trình Red Talk Table, Willow Smith cho biết trải nghiệm ban đầu của cô với nghề người mẫu không hề dễ chịu. "Tôi nhớ rất rõ những ngày đầu tôi làm người mẫu. Lúc đó tôi chăm chỉ và đi diễn nhiều. Kết quả là tôi bị ốm sau những lần dậy sớm và bay liên tục", nữ ca sĩ nói.

Willow Smith nói trải nghiệm tồi tệ nhất của cô là phải dùng hết sức để trốn khỏi phòng khách sạn vì cứ sau 5 phút là bản thân cảm thấy nôn nao, khó chịu.

Con gái Will Smith ký hợp đồng với công ty quản lý người mẫu The Society hồi tháng 9/2015, lúc đó cô chỉ 14 tuổi. Do có sự hậu thuẫn của gia đình nổi tiếng, cô có cơ hội làm mẫu cho loạt thương hiệu cao cấp như Chanel, Marc Jacobs, chụp ảnh cho Harper's Bazaar.

Willow Smith nói cô gặp nhiều khó khăn trong những năm đầu làm người mẫu.

Trong một buổi chụp ảnh thời trang cao cấp, cô phải tự làm tóc vì các nhà tạo mẫu không biết làm việc với kiểu tóc của người da màu.

Năm 2020, Willow Smith tham gia show diễn cho thương hiệu Fenty & Savage. Sự kiện góp mặt nhiều ngôi sao và điều đó làm cô thấy áp lực.

"Ngay sau khi bước vào, tôi thấy choáng ngợp và tự nhủ đây không phải là nơi dành cho mình. Tôi bất an vì phải diễn bikini. Cuối cùng tôi cảm thấy như được trao quyền vì chưa bao giờ diễn nội y trong đời", cô nói thêm.

Willow Smith là con gái duy nhất của tài tử Will Smith và nữ diễn viên Jada Pinkett Smith. Cô bộc lộ tài năng âm nhạc từ sớm, phát hành đĩa đơn từ năm 9 tuổi và được rapper Jay-Z chú ý, mời về ký hợp đồng. Cô phát hành tổng cộng bốn album ăn khách, gần đây kết hợp với Camila Cabello trong ca khúc Psychofreak.