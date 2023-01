Nơi Jack Ma đi sắm Tết

4. Bạn trai mới của Selena Gomez là ai? Alex Pall

Andrew Taggart

Matt McGuire

Rhett Bixler Us Weekly đưa tin Selena Gomez đang hẹn hò Andrew Taggart - nhạc sĩ, thành viên nhóm The Chainsmokers. "Cả hai không hề che giấu chuyện tình cảm của mình. Họ rất thoải mái. Selena Gomez và Andrew Taggart thường dành thời gian đi chơi bowling, xem phim cùng nhau. Selena Gomez hiếm khi rời khỏi Andrew Taggart. Cả hai rất vui vẻ khi ở bên nhau", US Weekly dẫn lời nguồn tin. Ảnh: People.