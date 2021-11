'Nỗi hổ thẹn đáng quên' của những đạo diễn thắng Oscar

Những bộ phim của Chloé Zhao, Tom Hooper, Ron Howard... sau khi nhận giải Đạo diễn xuất sắc ở Oscar đều không đáp ứng được kỳ vọng từ khán giả, có dự án bị chê thậm tệ.

Cầm trên tay bức tượng Oscar là điều gần như mọi nhà làm phim trên thế giới ao ước. Sau chiến thắng oanh liệt tại lễ trao giải danh giá, không ít đạo diễn được Hollywood o bế và bắt đầu thực hiện các bom tấn thương mại. Tuy nhiên, không phải ai cũng gặt hái thành công khi chuyển hướng làm phim thương mại. Ngược lại, cái bóng quá lớn từ chiếc tượng vàng đôi khi khiến họ phải đối diện với những lời chê "muối mặt".

Chloé Zhao - Eternals

Nhiều ý kiến cho rằng Eternals có lẽ là "chiếc áo quá to" với Chloé Zhao. Ảnh: IMDb.

Tại lễ trao giải Oscar năm 2021, Chloé Zhao (Triệu Đình) được xướng tên tại hai hạng mục quan trọng là Đạo diễn xuất sắc và Phim xuất sắc. Sau chiến thắng mang đậm dấu ấn cá nhân với Nomadland, nữ đạo diễn gốc Trung Quốc chuẩn bị chứng minh tài năng đa dạng của mình cùng bom tấn Eternals.

Phim hội tụ mọi yếu tố cần thiết để thành công. Với vị thế bộ phim thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel, dự án Eternals nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng. Dàn nhân vật xuất hiện trong phim còn mới mẻ, nên ít ai có thể dựa vào các tác phẩm trước để "bới móc lỗ hổng trong nội dung phim".

Ngoài ra, với sự góp mặt của dàn sao đa sắc tộc hàng đầu, đồng thời được hậu thuẫn bởi nhà sản xuất máu mặt nhất Hollywood, không khó hiểu khi Eternals được dự đoán trở thành một trong những phim ăn khách nhất 2021.

Thế nhưng, siêu phẩm về "chủng tộc bất tử" không may bị xếp vào top 2 phim dở nhất của MCU. Nhìn chung, Eternals bị đánh giá "nghèo nàn" trong cách thể hiện, không có màn chiến đấu hoành tráng - đặc sản của phim Marvel. Có lẽ, phong cách làm phim tập trung vào khai thác thế giới nội tâm của nữ đạo diễn không phù hợp với quy mô của siêu phẩm Marvel.

Tom Hooper - Cats

Sự xuất hiện của loạt sao nổi tiếng không thể mang lại thành công cho Cats. Ảnh: IMDb.

Từng giành 4 giải thưởng Oscar, bao gồm Phim xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc với The King’s Speech, đồng thời là cha đẻ của hai bộ phim được giới phê bình yêu thích Les Misérables và The Danish Girl, không khó để Tom Hooper được nhiều hãng phim tin tưởng rót vốn đầu tư, giúp anh thực hiện các dự án phim đòi hỏi kinh phí cao.

Điều này dẫn đến sự ra đời của Cats - tác phẩm khiến xưởng sản xuất phim Universal phải chịu lỗ 100 triệu USD . Để thực hiện bộ phim có nhân vật chính là những con mèo, Tom Hooper sử dụng "công nghệ tạo lông thông qua kỹ thuật số", giúp diễn viên mang dáng vẻ của loài mèo.

Tuy nhiên, những lời bình phẩm Cats nhận được xoay quanh hiệu ứng kỹ xảo "hiện đại" của bộ phim là "kinh khủng", "một cơn ác mộng", “giả tạo”, "ghê rợn"...

Sự góp mặt của dàn sao hạng A hùng hậu gồm Jennifer Hudson, Jason Derulo, Taylor Swift, Judi Dench, James Corden… không giúp Cats thành công hơn. Ngoài ra, nam đạo diễn cũng bị công chúng đặt câu hỏi khi anh có cách tiếp cận nguyên tác, khai thác kịch bản không rõ ràng.

Oliver Stone - Alexander

Với JFK và 2 bộ phim nổi tiếng nói về chiến tranh Việt Nam - Platoon và Born on the Fourth of July - Oliver Stone thành công giành 3 tượng vàng Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc. Ông được xem như một trong những nhà làm phim về chủ đề “thời sự” nổi tiếng nhất Hollywood.

Bộ phim Alexander do Oliver Stone chỉ đạo nhận chỉ trích dữ dội do những chi tiết sai lệch về mặt lịch sử. Ảnh: IMDb.

Tuy vậy, bộ phim Alexander phát hành năm 2004 với sự góp mặt của 4 ngôi sao đình đám Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer và Anthony Hopkins được xem như "cú ngã đau" của đạo diễn 75 tuổi. Bộ phim nói về một trong những vị hoàng đế vĩ đại nhất này bị chỉ trích bởi loạt chi tiết sai lệch về mặt lịch sử, bị đánh giá "bôi nhọ vĩ nhân".

Alexander phải đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ từ nhiều quốc gia, đặc biệt là Hy Lạp và Iran. Khán giả Mỹ cũng cho biết họ tẩy chay phim vì sự lạm dụng cảnh tình dục đồng tính một cách không cần thiết.

Phim gây lỗ gần 75 triệu USD cho nhà sản xuất Warner Bros, đồng thời nhận 6 đề cử lớn tại Mâm Xôi Vàng - lễ trao giải được xem như "giải thưởng Oscar cho những tác phẩm dở nhất của năm".

Ron Howard - Solo: A Star Wars Story

Ron Howard là một trong số nhà làm phim tài năng nhất Hollywood từ những ngày đầu lập nghiệp. Ông từng sản xuất nhiều tựa phim thành công và được đánh giá cao như Night Shift, Splash, Parenthood, Backdraft, Apollo 13, Cinderella Man... và đặc biệt là A Beautiful Mind - tác phẩm mang về cho Ron Howard 4 giải Oscar, bao gồm hạng mục Đạo diễn và Phim xuất sắc.

Dù là đạo diễn rất chắc tay, góc nhìn của Ron Howard dường như không bắt kịp thị hiếu thời đại. Ông vấp phải thất bại khi chuyển qua sản xuất phim bom tấn thương mại, đỉnh điểm là Solo: A Star Wars Story.

Người hâm mộ Star Wars tỏ ra không hài lòng với cách Ron Howard chỉ đạo bộ phim riêng về Han Solo. Ảnh: IMDb.

Được hãng Disney chọn để thay thế bộ đôi đạo diễn trẻ Phil Lord & Christopher Miller chỉ đạo dự án phim ngoại truyện về thời niên thiếu của Han Solo, Ron Howard lập tức bộc lộ điểm yếu khi nam đạo diễn sửa đổi toàn bộ kịch bản sẵn có theo góc nhìn riêng của mình.

Kết quả, dự án đội vốn lên hơn 300 triệu USD . Sau khi ra rạp, bộ phim bị khán giả la ó về "độ sến sẩm quá lố bịch", và họ cho rằng đây là sản phẩm mang tính thụt lùi nhất của series phim về chiến tranh giữa các vì sao.

Anh em nhà Coen - The Ladykillers

Khi nghe đến cái tên Joel và Ethan Coen, khán giả lập tức nghĩ đến những bộ phim kinh điển như Barton Fink, Fargo, True Grit... và đặc biệt là No Country for Old Men.

Với 10/18 bộ phim đều được đề cử Oscar, ít ai biết rằng anh em nhà Coen có một bộ phim phải đối mặt với nhiều chỉ trích từ công chúng, đó là The Ladykillers.

The Ladykillers bị coi như một trong những tác phẩm "đáng quên nhất" của Tom Hanks. Ảnh: IMDb.

Bộ phim hài đen này lại không nhận lại gì ngoài những lời chê bai về tiết tấu phim chậm chạp, yếu tố hài hước nghèo nàn, sự thiếu hụt tình tiết gay cấn và đặc biệt là diễn xuất gượng gạo kiểu "cho có" của ngôi sao chính Tom Hanks.

Barry Levinson - Envy

Khán giả thế giới có lẽ không bao giờ có thể quên tình anh em đầy xao xuyến giữa Dustin Hoffman và Tom Cruise trong tác phẩm huyền thoại Rain Man ra mắt 1988. Đây chính là bộ phim đã mang về giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc cho Barry Levinson.

Sau khi nhận tượng vàng, sự nghiệp của Barry Levinson cũng có một số tác phẩm được đánh giá cao như Avalon hay Bugsy. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nam đạo diễn đã "chạm đáy" với Envy - bộ phim hài nhạt nhẽo có sự góp mặt của Ben Stiller và Jack Black. Qua 118 bình luận đánh giá trên Rotten Tomatoes, phim nhận số điểm 8% - con số thấp kỷ lục.

Sau khi xem phim, nhiều khán giả lắc đầu, tỏ ra tiếc nuối về thời hoàng kim của Rain Man. Họ khẳng định Barry Levinson "không nên tiếp tục làm phim nữa".

Tình tiết nhạt nhẽo của Envy khiến công chúng cảm thấy thất vọng. Ảnh: IMDb.

Roman Polanski - The Ninth Gate

Từng gặt hái thành công với nhiều tựa phim kinh điển như Rosemary's Baby, Chinatown, The Tenant... và đặc biệt là The Pianist - bộ phim đã "càn quét" giải thưởng điện ảnh trên khắp thế giới vào năm 2002 - Roman Polanski lại gây thất vọng với The Ninth Gate.

Với tài năng của vị đạo diễn người Ba Lan và sự góp mặt của tài tử số một Hollywood lúc bấy giờ, Johnny Depp, bộ phim được kỳ vọng trở thành sản phẩm chất lượng, thỏa mãn mong đợi của khán giả.

Tuy nhiên, đi ngược lại với mọi hứa hẹn, The Ninth Gate không may bị đánh giá là "nỗi hổ thẹn đáng quên" của nhà làm phim 88 tuổi. Khi nhận xét bộ phim, khán giả để lại loạt ý kiến chê bai, cho rằng The Ninth Gate "là phim kinh dị mà nhạt như nước lã", với loạt cảnh hù dọa "nhàm chán, không có gì đặc sắc".

Ngoài ra, không ít ý kiến cho rằng diễn xuất của ngôi sao Johnny Depp trong bộ phim "chỉ ở dưới mức trung bình". Nhiều người khẳng định The Ninth Gate không có giá trị sản xuất, thiếu vắng toàn bộ dấu ấn cá nhân của đạo diễn.

Nhiều ý kiến cho rằng The Ninth Gate là tác phẩm thể hiện "sự lười biếng" của Roman Polanski. Ảnh: IMDb.

Francis Ford Coppola - Jack

Dù được chỉ đạo bởi đạo diễn huyền thoại của hai phần phim The Godfather và tác phẩm chiến tranh Việt Nam Apocalypse Now, đồng thời có sự góp mặt của cố tài tử Robin Williams đang nổi tiếng đình đám tại thời điểm ấy, Jack vẫn không tránh khỏi thất bại thảm hại.

Jack kể về hành trình của một cậu bé 10 tuổi trong hình hài 40 tuổi. Bộ phim mang đến cái nhìn nhẹ nhàng, thậm chí có phần ngô nghê của đạo diễn Francis Ford Coppola sau khi ông để lại quá nhiều ấn tượng mạnh mẽ với loạt tác phẩm hình sự, tâm lý nặng nề.

Jack khiến hãng Disney thua lỗ khoảng 15 triệu USD . Bộ phim chỉ đạt 17% điểm trên Rotten Tomatoes qua 35 đánh giá, với số điểm trung bình là 4.4/10.

Jack khiến Disney phải chịu thua lỗ tới hàng triệu USD. Ảnh: IMDb.

Robert Zemeckis - Welcome to Marwen

Ít ai tin rằng Robert Zemeckis - đạo diễn của bộ phim được đánh giá "gần như người xem nào cũng phải theo dõi hơn một lần trong đời" Forrest Gump, hay 3 phần phim Back to the Future - lại là người sản xuất bộ phim bị chỉ trích "đáng xấu hổ" như Welcome to Marwen.

Nguyên nhân chính khiến đa phần người xem không thích Welcome to Marwen đến từ nội dung phim.

Bộ phim kể về họa sĩ Mark Hogancamp (Steve Carell thủ vai), người bị hành hung chỉ vì sở thích mang giày cao gót. Hậu quả, vụ xô xát khiến anh gặp chấn thương não và rơi vào hôn mê. Sau khi tỉnh lại, anh quyết định xây dựng mô hình ngôi làng nhỏ mô phỏng thời Thế chiến II - nơi người ta bị tra tấn vì sự khác biệt của mình - như phương pháp giúp bản thân đối đầu với tổn thương tâm lý.

Nhân vật Hogancamp bị xem như "phiên bản sao chép đầy khiên cưỡng của Forrest Gump trong thời đại mới". Dù Welcome to Marwen mang nhiều tính giải trí hơn, không ít ý kiến cho rằng tác phẩm này đã "phá nát hình tượng của chàng trai có mức IQ dưới trung bình nhưng khiến cả thế giới phải nể phục" mà Robert Zemeckis và Tom Hanks đã xây dựng trong Forrest Gump.