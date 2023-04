Nơi được xem là 'Bali mới' với khách du lịch

Từng được xem là địa điểm nghỉ dưỡng hàng đầu với khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới, Bali không còn được ưu ái như trước.

Điều này là do hành vi của du khách trở nên tồi tệ hơn, những bãi biển đầy rác và dân bản địa thường xuyên hét giá.

Để giải quyết tình trạng này, chính quyền địa phương phải áp dụng các quy định chặt chẽ với hòn đảo tiệc tùng của Indonesia. Khi các nhà chức trách mạnh tay trấn áp những hành vi xấu, thiên đường tự do nơi mọi thứ có thể diễn ra có thể sớm trở thành dĩ vãng.

Với các nguyên nhân trên, không ít người đã chuyển sự quan tâm sang Sumbawa, nơi được mệnh danh “Bali mới” vào năm 2023, Escape đưa tin.

Sumbawa nằm giữa quần đảo Lombok và Flores tại Indonesia. Những cảnh quan ở đây có thể không mang tính biểu tượng như Bali, nhưng bù lại nơi này ít đông đúc hơn, với dân số chỉ khoảng 1 triệu người.

Từ Lakey Peak, Scar Reef đến Periscopes, Supersuck, Yoyos, các bãi biển ở Sumbawa cũng đẹp như Padang Padang và Uluwatu.

Giống với “hòn đảo của những vị thần”, Sumbawa cũng có các trò chơi mạo hiểm với thác nước và lướt sóng.

Một khách du lịch có tài khoản @freelance_amy gần đây đã đến đây nghỉ mát. Trong video, ngoài ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ, người này còn tuyên bố “Bali đã ngừng hoạt động, Sumbawa sẽ trở nên nổi tiếng”.

Nhiều người xem khác cũng đồng tình và cho biết họ thấy các đoạn clip về nơi nằm giữa quần đảo Nusa Tenggara khi cập nhật tin tức.

“Mặc dù ‘Bali mới’ thiếu một số thứ cho cuộc sống tiện nghi, địa điểm này vẫn là chốn hoàn hảo để dành vài tuần nghỉ ngơi và cảm nhận sự kỳ diệu của thiên nhiên”, Amy bổ sung.

Khi các hàng quán, dịch vụ mọc lên ngày càng nhiều ở Bali, hòn đảo nhiệt đới không còn giữ được vẻ ngoài giống như cách đây 20 năm.

Trên thực tế, ngay từ năm 1979, khách du lịch đã phàn nàn về trải nghiệm tại đây. Vì vậy, Sumbawa được ví như một lựa chọn thay thế với ít tiếng ồn hơn.

Không có các nhà hàng Mexico biến thành câu lạc bộ đêm, nơi du khách có thể khiêu vũ trên mặt bàn hay quán bar ban ngày với ván lặn, bánh mì kẹp thịt gà và cocktail giá cả theo kiểu Sydney, nhưng Sumbawa sở hữu cảnh quan hùng vĩ khiến bất cứ ai cũng mê đắm.

Chẳng hạn, Satonda là một hòn đảo tuyệt đẹp ngoài khơi phía bắc của Sumbawa, được tạo ra từ một vụ phun trào núi lửa ở độ sâu khoảng 1.000 m dưới mực nước biển vào hàng triệu năm trước. Nhiều người phải leo lên đỉnh núi Tambora để nhìn bao quát nơi này.

