Nơi được mệnh danh thác trên biển ở Ninh Thuận

6. Đâu là làng nho hút khách nằm gần Hang Rái? Làng nho Thất An

Làng nho Thúy An

Làng nho Thái An Thôn Thái An ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải có những vườn nho trĩu quả, thu hút du khách. Đến đây, bạn có thể thưởng thức hương vị nho Ninh Thuận và các sản phẩm từ nho, tham quan, chụp hình check-in... Ảnh: Binhsoo.