Nội dung khiêu dâm bất ngờ xuất hiện trên nhiều trang báo quốc tế

Nội dung khiêu dâm bất ngờ xuất hiện trên nhiều trang tin tức lớn như The Washington Post hay New York Magazine. Nguyên nhân được xác định do nền tảng Vidme.

Trên Twitter, một người dùng đã chỉ ra rất nhiều nội dung khiêu dâm bất ngờ xuất hiện trên các trang báo như Huffington Post, New York Magazine, The Washington Post và một loạt các trang web khác. Theo Vice, sự việc này là do một trang web khiêu dâm có tên 5 Star P* đã mua lại miền của Vidme. Đây là một đối thủ cạnh tranh ngắn ngủi của YouTube, được thành lập vào năm 2014 nhưng đã phải đóng cửa sau 3 năm hoạt động không hiệu quả. Hiện nay, tên miền của công ty cũ đã mất hiệu lực mặc cho tài khoản Twitter vẫn còn hoạt động. Mặc dù cả Vidme và 5 Star P* đều chưa đưa ra lời giải thích, Gizmodo cho rằng những video cũ được các báo đăng lên bằng nền tảng của Vidme. Có thể các khung video này đã hiển thị nội dung của chủ mới, dẫn tới tình trạng video khiêu dâm hiển thị bên cạnh bài báo bình thường. Bài báo về cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ bị đính kèm nội dung quảng cáo khiêu dâm. Ảnh: Chụp màn hình. Vidme từng là một nền tảng chia sẻ video và sở hữu rất nhiều tính năng thú vị cho người dùng trả phí. Tương tự như YouTube, những người sáng tạo nội dung trên Vidme cũng được hưởng 70% lợi nhuận từ việc đặt quảng cáo trên các video của mình. Theo trang công nghệ Vice, nội dung khiêu dâm thường được nhúng trên các trang web lừa đảo. Những công ty sở hữu nội dung xấu độc sẽ mua lại miền của các trang web lưu trữ video phổ biến nhưng không còn tồn tại để phát tán các nội dung “người lớn” này. Gần như mọi video nhúng tên miền Vid.me giờ đều chuyển hướng đến trang chủ 5 Star P*. Để dễ hình dung, nếu bạn đang đọc một bài báo trên trang New York Magazine về khuôn mặt của cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, bạn cũng sẽ thấy những bức ảnh của Boehner đi kèm với hình một người đàn ông đang khỏa thân với một người phụ nữ. Nền tảng chia sẻ video Vidme từng là đối thủ cạnh tranh với YouTube. Ảnh: Twitter. Trên trang Huffington Post, một bài viết về việc Martin Shkreli bị cấm trên Twitter cũng đã bị đính kèm với hàng loạt video có nội dung “người lớn”. Không chỉ vậy, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cũng trở thành nạn nhân khi một bài báo của Uproxx nói về màn diễn thuyết trước đây của ông lại được minh họa bằng hình thu nhỏ cho các video khiêu dâm. Các phiên bản lưu trữ của trang này cho thấy rằng trước đây đã có một mã nguồn Vidme được nhúng vào trang, do vậy những nội dung người lớn này mới có thể xuất hiện trên các trang báo. Theo Vice, sự cố này đã ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của các trang thông tin quốc tế. Ngay sau khi phát hiện, vấn đề này đã được giải quyết và phía 5 Star P* không trả lời bất cứ bình luận nào. Nhật Bản phá kỷ lục tốc độ Internet Tốc độ của đường truyền mới gấp gần 2 lần kỷ lục trước đó, được thiết lập vào năm 2020.

Minh Hoàng Theo Vice