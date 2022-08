Nơi diễn ra lễ cưới của Jennifer Lopez và Ben Affleck

Ben Affleck sẽ đưa Jennifer Lopez đến dinh thự của anh để tổ chức lễ cưới. Tài tử muốn mọi sự chú ý dồn vào vợ trong ngày trọng đại.

Ngày 17/8, Daily Mail đưa tin Jennifer Lopez và Ben Affleck sẽ tổ chức lễ cưới kéo dài 3 ngày vào cuối tuần này. Họ được tiết lộ cử hành hôn lễ trong dinh thự của Affleck ở thành phố Riceboro (Georgia, Mỹ).

Bất động sản đắt giá mang phong cách đồn điền, với diện tích hơn 4.000 mẫu Anh. Dinh thự chính được trang trí bằng đèn chùm, đồ nội thất tông trắng. Bao quanh lối vào là cột trắng và cầu thang dẫn lên tầng 2, có ban công nhìn ra sân trước.

Dinh thự của Ben Affleck ở Georgia là nơi diễn ra lễ cưới của anh và Jennifer Lopez. Ảnh: Daily Mail.

Theo Homes And Gardens, khu đất cách thành phố Savannah khoảng 56 km từng được tài tử thủ vai Người Dơi rao bán nhiều lần, nhưng cuối cùng anh quyết định giữ lại.

"Buổi tiệc này sẽ diễn ra thân mật, dành riêng cho gia đình và bạn bè của cô dâu, chú rể. Ben muốn mọi sự tập trung dồn vào Jennifer trong ngày trọng đại", nguồn tin Page Six cho hay.

Giọng ca On The Floor được cho là sẽ diện thiết kế đặt riêng của nhà mốt Ralph Lauren. Phần hình ảnh, video do phóng viên Vogue phụ trách độc quyền.

Mặc dù cặp Bennifer chưa công bố danh sách khách mời, giới thạo tin tiết lộ Matt Damon, Jimmy Kimmel, Casey Affleck và Drea de Matteo sẽ là những ngôi sao góp mặt trong lễ cưới.

Jennifer Lopez và Ben Affleck khóa môi nhau trên thảm đỏ Liên hoan phim Venice. Ảnh: New York Post.

Hồi tháng 7, Affleck và Lopez tổ chức lễ cưới đơn giản đầu tiên ở hạt Clark thuộc bang Nevada. Nữ ca sĩ mặc váy trễ vai bằng ren trắng nằm trong bộ sưu tập Xuân Hè 2023 của Zuhair Murad, ton-sur-ton với thiết kế suit bảnh bao của chồng.

"Chúng tôi đã làm được. Tình yêu này thật đẹp. Hóa ra tình yêu là sự kiên nhẫn, tử tế. 20 năm qua, chúng tôi luôn chờ đợi nhau", Lopez bày tỏ niềm hạnh phúc. Trước đó, họ suýt không thể cử hành hôn lễ vì đến nhà nguyện lúc khuya. May mắn, vợ chồng cô được ban quản lý cho vào trong vài phút để chụp ảnh trên chiếc xe Cadillac mui trần.