Nỗi day dứt của kẻ trốn truy nã suốt 16 năm

Cùng anh trai dẫn khách đi mua ma túy, khi hay tin anh bị bắt, Dương bỏ trốn một mạch sang Lào. Suốt 16 năm sống trong thân phận kẻ trốn truy nã Dương không dám về thăm vợ con.

Phiên tòa xét xử Khun Văn Dương (SN 1976), trú xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy diễn ra khá nhanh khi bị cáo thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội. Dương cũng khai lại toàn bộ hành trình 16 năm bỏ sang Lào trốn lệnh truy nã. Những ân hận, day dứt với người thân cũng được bị cáo này trải lòng.

Theo cáo trạng, vụ án mua bán ma túy mà Dương tham gia xảy ra cách đây 17 năm. Ngày 15/10/2005, khi Dương đang ở nhà thì thấy có hai người phụ nữ là Lữ Thị Tâm và Lô Thị Thủy đến nhờ đưa qua Lào để mua ma túy. Vì có người thân đang sinh sống bên đó nên Dương đã đồng ý.

Sau đó, Dương dùng xăm ôtô làm phao để vượt sông Nậm Mộ đưa hai vị khách đến lán chòi của anh trai là Khun Văn Diên (ở huyện Noong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) rồi nhờ người tìm mua ma túy. Sau đó, một mình Diên dẫn hai vị khách đi gặp người Lào, mua 2 bánh heroin với giá 9.200 USD (tương đương hơn 146 triệu đồng). Sợ phải trả tiền công cao nên hai người phụ nữ trên nói dối “không mua được ma túy” và chỉ trả cho Dương, Diên 100.000 đồng.

Bị cáo Khun Văn Dương tại tòa.

Sau khi bán hết ma túy, ngày 22/10/2005, Lữ Thị Tâm một mình đến gặp Dương và Diên tiếp tục nhờ đưa sang Lào mua ma túy. Với sự giúp sức của anh em Dương mà Tâm đã mua được 2 bánh heroin (hơn 700 gram) với giá 9.200 USD . Ở lần mua bán này, Tâm trả cho Dương và anh trai mỗi người 400.000 đồng tiền công.

Ngày hôm sau, khi Tâm đang đi giao ma túy cho khách thì bị công an bắt giữ. Từ lời khai của Tâm, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bắt, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan đến vụ án. Hay tin vụ việc bị lộ, Dương bỏ trốn sang Lào.

Đến ngày 3/11/2021, Khun Văn Dương bị bắt theo lệnh truy nã tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (huyện Kỳ Sơn). Cơ quan điều tra xác định, trong vụ án này Dương phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán hơn 700 gram ma túy.

Nỗi ân hận muộn màng

Trước câu hỏi của HĐXX về hành vi dẫn người sang Lào mua ma túy, Dương khai “vì học vấn thấp, nhận thức pháp luật hạn chế nên khi được hai người phụ nữ nhờ dẫn đi mua ma túy đã đồng ý”. Bị cáo này trình bày, ở lần dẫn đầu tiên, bị cáo được hai vị khách cho 100.000 đồng. Số tiền đó bị cáo đem về mua thức ăn cho gia đình. Ở lần dẫn thứ 2, bị cáo được trả 400.000 đồng. Dương khai trước tòa “họ cho bao nhiêu thì nhận chứ không đòi hỏi”.

Về hành vi bỏ trốn sang Lào suốt 16 năm, bị cáo này khai nhận “khi hay tin anh trai bị bắt, bị cáo do hoảng sợ quá nên đã bỏ trốn sang Lào cho đến khi bị công an bắt vào cuối năm 2021”. “Bị cáo cảm thấy rất hối hận, xin tòa xem xét giảm nhẹ để bị cáo sớm có cơ hội được làm lại cuộc đời, trở về với bố mẹ già”, Dương nói lời sau cùng.

Dương tỏ ra hối hận về hành vi phạm tội của mình.

Trong thời gian tòa vào nghị án, Dương đã trải lòng về quãng thời gian trốn truy nã suốt 16 năm của mình. “Sau khi dính vào ma túy, tôi bỏ trốn sang Lào sống nương nhờ nhà một người quen. Thời điểm tôi bỏ đi, con tôi mới hơn 1 tuổi. 7 năm sau, tôi nghe tin vợ đã lấy chồng khác và ôm con rời khỏi địa phương. Cảm giác một người cha bỏ rơi con đã ám ảnh khiến tôi day dứt suốt nhiều năm qua”, Dương trải lòng.

Quá trình trốn truy nã, Dương sống bằng đủ nghề từ làm rẫy, làm xây dựng. Cuộc sống với thân phận trốn truy nã theo chia sẻ của Dương “luôn nơm nớp lo sợ”. Những lo âu, day dứt trong lòng khiến gã nhiều đêm mất ngủ nhưng không dám đối diện với pháp luật.

“Suốt nhiều năm trốn bên đó, tôi rất nhớ người thân ở quê nhưng không dám về thăm. Điều tôi áy náy nhất là với đứa con của mình. Thời điểm tôi bỏ trốn nó mới hơn 1 tuổi, đến khi tôi bị bắt thì con đã gần 18 tuổi. Giá như tôi không bỏ trốn, dám đối diện trước pháp luật thì có lẽ vợ chồng tôi đã không tan rã, tôi có cơ hội bù đắp cho con, nhưng mọi việc đã muộn”, Dương vừa nói vừa đưa đôi tay bị còng lên lau nước mắt.

Bị cáo cũng bày tỏ nỗi xót xa, từ ngày bị bắt chưa một lần được người thân xuống thăm nuôi. Cho đến ngày ra tòa cũng không thấy người thân xuống gặp. Lĩnh án 17 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Dương thở dài: “Bố đẻ và mẹ kế đã già, vợ nay cũng đã có gia đình mới. Tôi chỉ mong quá trình mình ngồi tù được một lần người thân xuống thăm gặp như bao phạm nhân khác. Đó sẽ là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho tôi...”.