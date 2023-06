Nỗi đau người ở lại vụ lật xe bồn, cả gia đình tử vong

Chiếc xe bồn lật, đè vào xe máy khiến hai vợ chồng và đứa con nhỏ tử vong. Đau lòng hơn khi người vợ đang mang bầu 6 tháng.

Ngày 12/6, PV Báo Giao thông có mặt tại thôn Mường Bát, xã Thống Nhất, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai, khi người thân và hàng xóm đang tổ chức tang lễ cho 3 nạn nhân xấu số.

Không khí tang thương bao trùm cả xóm nhỏ, ai cũng xót xa cho số phận của vợ chồng anh Lương Văn C. (30 tuổi, trú xã Thống Nhất) và chị Hà Thị B. (27 tuổi) cùng con trai Lương Đức T. (2 tuổi). Khi mất đi, chị B. đang mang bầu 6 tháng.

Trong ngôi nhà xập xệ, anh Lương Văn Lược, anh trai nạn nhân Lương Văn C. chưa hết bàng hoàng, liên tục khóc nghẹn khi bỗng chốc mất đi người em trai, em dâu và đứa cháu nhỏ.

Khoảng 10h30 ngày 11/6, tại Km 135+500 QL4D thuộc địa phận thôn Giành Thàng, xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai, xe bồn chở bê tông BKS 24C-064.93 di chuyển hướng từ TP Lào Cai đi thị xã Sa Pa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Đến địa phận ngã tư thôn Giàng Thàng thì gặp tình huống giao thông nên đã phanh gấp khiến xe bị lật, đè vào một chiếc xe bán tải đang đỗ ven đường và xe máy BKS 24B3-196.39 do anh C. điều khiển, chở theo vợ và con. Vụ tai nạn khiến vợ chồng anh C. cùng con nhỏ tử vong.

Ông Trần Hải Đường, Trưởng thôn Mường Bát ngậm ngùi: “Thật sự quá đau xót khi vụ TNGT đã cướp đi sinh mạng của 3 người trong một gia đình. Đã hai ngày nay, bà con trong xã, trong thôn bỏ hết việc đồng áng để đến động viên chia sẻ với gia đình. Đêm hôm trước, ai đến tiễn đưa cũng không cầm được nước mắt”.

Khóc lặng bên bàn vong của người con trai, con dâu và cháu nội, bà Vương Thị Pảng cho hay: “Vợ chồng nó đều chịu thương, chịu khó, tiết kiệm lắm nhưng cuộc sống quá khó khăn.

Thật không ngờ, số phận lại tai ương đến vậy. Hai vợ chồng vừa sửa lại căn nhà để sau khi sinh đứa thứ 2 ở, ai ngờ…”.

Trong sáng 12/6, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai đã đến thăm hỏi, động viên thân nhân nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông sáng 11/6.

Tại gia đình các nạn nhân, ông Nguyễn Trọng Hài đã thăm hỏi, chia sẻ những mất mát, đau thương, động viên thân nhân nạn nhân. Ngoài khoản hỗ trợ 5 triệu đồng/người tử vong của Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông Vận tải - Xây dựng, Công an tỉnh, Ban ATGT TP Lào Cai, Công an TP Lào Cai cũng trao tiền mặt hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Ông Lại Thái Kiên, Chủ tịch UBND xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, UBND xã xuống gia đình thăm hỏi động viên và chỉ đạo chuẩn bị hậu sự cho các nạn nhân. Khi đưa các nạn nhân về, xã cũng đã thăm hỏi và trao hỗ trợ cho gia đình mỗi nạn nhân một triệu đồng, Hội Chữ thập đỏ xã hỗ trợ một triệu đồng, Quỹ Bảo trợ trẻ em 2 triệu đồng… Đây thực sự là sự mất mát quá lớn đối với gia đình”.

Theo tài liệu của PV Báo Giao thông, xe bồn trước lúc xảy ra tai nạn chạy với tốc độ 27 km/h, lái xe không có nồng độ cồn và ma túy trong quá trình điều khiển phương tiện. Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn vẫn được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

Xe bồn lật đè chết 2 người Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại vụ tai nạn thương tâm tại QL4D đoạn qua xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai. Xe bồn lật ngang đè lên xe máy và ôtô bán tải khiến 3 người thương vong.