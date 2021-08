Nỗi đau của Selena Gomez, Lizzo

Khi bị chèn ép, Selena Gomez lặng lẽ rời xa mạng xã hội, trong khi Miley Cyrus chọn cách lên tiếng bảo vệ mình và những người cùng cảnh ngộ.

Theo Hollywood Reporter, vừa qua, nữ ca sĩ Lizzo đối mặt rất nhiều bình luận body shaming, phân biệt chủng tộc và xúc phạm gia đình sau khi cô phát hành đĩa đơn Rumors.

Rumors mang đầy vẻ tự tin của Lizzo khi nói về việc gạt bỏ những kẻ thù ghét trên mạng. Nhưng thay vì mừng bài hát lọt top 10 trên tất cả nền tảng nghe nhạc, Lizzo lại bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những lời ác ý.

Giọng ca sinh năm 1988 không giấu nổi những giọt nước mắt khi livestream trải lòng với người hâm mộ. "Vào những ngày tôi nghĩ mình sẽ hạnh phúc nhất, thực ra là những ngày khiến tôi cảm thấy hụt hẫng nhất", Lizzo vừa nói vừa dùng khăn giấy lau nước mắt.

"Tôi cảm thấy thế giới không còn yêu tôi nữa"

Theo ghi chú của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), vấn nạn bắt nạt trên mạng xã hội/bắt nạt online ngày càng nghiêm trọng. Đối tượng bị tấn công thường là phụ nữ, trẻ em, những người có niềm tin và văn hóa khác biệt với số đông, hoặc phổ biến là ở giới nghệ sĩ.

Người dùng Twitter, Facebook, Instagram hay bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào khác đã lan truyền câu chữ xúc phạm, hình ảnh đáng xấu hổ của nghệ sĩ, gửi tin nhắn đe dọa, làm tổn thương đối tượng bị bắt nạt.

Nữ ca sĩ Lizzo là nạn nhân của cả hai trường hợp kể trên. Theo Page Six, Lizzo suy sụp khi đọc bình luận nói cô là "con mụ béo da đen", yêu cầu nữ ca sĩ rời nước Mỹ và thế giới âm nhạc.

"Tôi làm việc 12 giờ mỗi ngày, trả lời phỏng vấn, diễn tập, ghi hình, viết nhạc, thời gian còn lại ở phòng thu. Tôi lao động hăng say ngay cả sau khi lấy tủy răng", Lizzo nói. Cô tủi thân khi cho rằng mọi sự cố gắng đều bị đạp đổ chỉ vì ngoại hình khác biệt.

"Đôi khi tôi cảm thấy cả thế giới không còn yêu tôi nữa. Giống như việc bạn tỏa bao năng lượng tích cực vào thế giới này đã không quan trọng nữa. Chỉ có một số ít người hiểu bạn công nhận điều đó", nữ ca sĩ bày tỏ.

Lizzo bị dân mạng công kích, miệt thị những ngày qua. Ảnh: Shape Magazine.

Nhưng, ngay cả khi Lizzo trút bỏ bầu tâm sự trên livestream, một bộ phận dân mạng cũng tràn vào chỉ trích cô giả tạo, dùng nước mắt câu view cho sản phẩm mới.

Trong bài viết "Tại sao Chloe Bailey, Lizzo, Megan Thee Stallion và Dua Lipa, Charli D'Amelio bật khóc trên Instagram Live?" đăng tải ngày 25/8 trên South China Morning Post, Jenna Drenten - chuyên gia marketing tại Đại học Loyola Chicago - cho rằng người nổi tiếng dùng mạng xã hội để truyền tải góc nhìn hậu trường và trải nghiệm sống của họ. Mặt khác, truyền thông, khán giả xem bất cứ điều gì ngôi sao chia sẻ đều là nội dung mang tính giải trí.

"Có một quan điểm rằng bất kỳ giọt nước mắt nào cũng chỉ để giải trí, bởi vì những người nổi tiếng luôn là để giải trí cho chúng ta, để giải trí cho người hâm mộ" - Drenten nói.

Những câu Drenten trích dẫn bị nhận xét mang tính phiến diện và chỉ đúng ở khía cạnh nào đó. Nếu ai cũng mặc định như vậy sẽ vô tình bỏ quên giá trị thật trong cảm xúc và suy nghĩ, khát khao muốn được đồng cảm của nghệ sĩ.

Trước sự vùi dập nhắm vào Lizzo, Cardi B đã lên tiếng động viên đồng nghiệp: "Khi chị đứng lên bảo vệ chính mình, họ cho rằng chị có vấn đề và nhạy cảm. Khi chị im lặng, họ sẽ tấn công tới lúc chị khóc như mưa. Dù chị gầy, béo, hay như thế nào, họ cũng sẽ cố gây bất an cho chị. Vì vậy, hãy luôn giữ bình tĩnh".

Sự cay nghiệt của ngôn từ

Lizzo là trường hợp điển hình của vấn nạn bắt nạt online. Trước kia, nhiều nghệ sĩ cũng lâm vào tình cảnh tương tự, trong đó có Selena Gomez.

Tháng 9/2018, giọng ca As Long As You Love Me tuyên bố tránh xa mạng xã hội một thời gian. Những câu nói tiêu cực của người dùng Instagram và Twitter đã khiến cô tổn thương sâu sắc.

Nguồn tin Daily Mail cho hay bệnh trầm cảm của Gomez tiến triển nặng phần vì cô bị ám ảnh bởi bình luận ác ý. Những bình luận của các cô gái ganh ghét, ghen tức với Gomez xuất hiện rất nhiều trong thời điểm nữ ca sĩ còn hẹn hò Justin Bieber.

Một cô gái từng gửi tin nhắn cho Gomez qua Twitter: “Tôi ghét cô, hy vọng cô và cả nhà mình gặp điều không may”.

Trả lời phỏng vấn ở Liên hoan phim Cannes lần thứ 72, nữ ca sĩ nhận định mạng xã hội gây ra tác động tệ đối với thế hệ thanh thiếu niên hiện nay.

Cô chia sẻ: "Riêng với thế hệ chúng tôi, mạng xã hội mang lại hệ quả xấu, kinh khủng. Tôi hiểu chuyện sử dụng nó như một bước đệm thật tuyệt cho việc lan toả thông điệp, nhưng khi thấy sự ảnh hưởng của nó tới giới trẻ, tôi bắt đầu sợ hãi".

Selena Gomez, Lady Gaga từng là nạn nhân của bắt nạt online. Ảnh: Daily Mail.

Trước khi nổi danh, Lady Gaga từng bị tẩy chay bởi một nhóm trên mạng xã hội có tên “Stefani Germanotta, mày sẽ không bao giờ nổi tiếng” (Stefani là tên thật của Lady Gaga). Cô bị công kích vì vẻ ngoài kém nổi bật, ăn mặc quê mùa.

Lauren Bohn - nữ sinh viên vô tình có mặt ở nhóm này - kể lại: “Họ nhục mạ Lady Gaga bằng những lời cay nghiệt nhất và ví cô như ‘con điếm khao khát sự nổi tiếng’. Tôi nhớ mãi hình ảnh một gã đàn ông xấu tính đã đạp nát poster quảng cáo màn trình diễn của cô ấy trong quán bar”.

Lady Gaga dễ khóc khi mở lòng về quá khứ không mấy vui vẻ này. Bề ngoài cô mạnh mẽ, nhưng bên trong lại rất yếu đuối và mỏng manh.

"Mũi tôi từng to, tóc xoăn tít và người béo ú. Bởi vì như thế tôi mới luôn trở thành mục tiêu của các trò giễu cợt. Họ cười vào mặt như thể muốn hỏi tôi tại sao lại luôn hát, tại sao lại được phép đi xem phim, và tại sao lại make-up?", giọng ca A Star Is Born hồi tưởng.

Chloe Bailey, Megan Thee Stallion, Dua Lipa, Charli D'Amelio cũng thường xuyên buồn bã vì những lời nói mang tính xúc phạm trên mạng xã hội.

Làm gì khi bị bắt nạt online?

Theo HelloGiggles, ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần miệt thị hoặc bắt nạt người khác trên mạng xã hội, bởi vì lằn ranh giữa xúc phạm và đùa cợt là rất mong manh.

Ngày nay, các nền tảng mạng xã hội có đội ngũ giám sát nội dung 24/24 nhằm loại bỏ những bình luận, chia sẻ không phù hợp. Người dùng cũng có thể báo cáo bình luận hoặc chặn tài khoản xúc phạm mình. Thế nhưng, đôi khi lượng bình luận quá tải dẫn đến việc khó kiểm soát.

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, nhà hoạt động từ thiện Lauren Seager-Smith nói khó thể nào xóa bỏ dứt điểm vấn nạn nhức nhói này. Điều có thể làm là học cách chấp nhận, sống chung với nó.

Trong khi đó, nhà tâm lý học Julia von Weiler khuyến khích nạn nhân lên tiếng tìm sự đồng cảm và kêu gọi sự vào cuộc của cơ quan pháp luật (nếu mức độ nặng).

Từng là nạn nhân của bắt nạt trực tuyến lẫn ngoại tuyến, điều mà Demi Lovato mong mỏi là sự lắng nghe, ủng hộ của người khác. Cô nói rằng bất cứ ai đứng lên bảo vệ người yếu thế đều có thể là người hùng.

Miley Cyrus thường xuyên lên tiếng về vấn nạn bắt nạt trên mạng xã hội. Ảnh: Glamour.

Miley Cyrus là minh chứng rõ nét cho việc tự đứng lên bảo vệ chính mình. Nữ ca sĩ tích cực tham gia các hoạt động để biến Twitter thành công cụ giúp người nổi tiếng chấm dứt những tác động tiêu cực của tình trạng bắt nạt online.

Giọng ca Wrecking Ball cho rằng rất khó xử lý những kẻ "cào phím", song mọi người cần đoàn kết và dũng cảm đấu tranh để giảm thiểu số vụ ăn hiếp trên mạng. Và điều quan trọng nhất là cần giữ vững tinh thần thép dù xảy ra chuyện gì.

Trong bài viết đăng trên Hellogiggles, tác giả đưa ra lời khuyên: "Những kẻ bắt nạt cố gắng hủy hoại bạn bằng bất kể lý lẽ nào. Vì vậy, đừng bao giờ tin những gì họ nói".