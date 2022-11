Nỗi cô đơn của con người trong xã hội hiện đại

My year of rest and relaxation. Ngủ có lẽ là hoạt động cô đơn nhất của con người, giấc ngủ đưa tâm trí chúng ta rời khỏi chính mình. Dù không phải tiểu thuyết đầu tiên bàn về giấc ngủ, nhưng tác phẩm của Ottessa Moshfegh là cuốn sách đầu tiên khai thác sâu sự cô đơn của việc ngủ. Tác phẩm kể về một phụ nữ đơn độc ấp ủ ý định ngủ đông đến hết năm rồi “tái sinh”. Với sự giúp đỡ từ một tên lang băm, cô quyết tâm thực hiện mục tiêu quái đản của mình. My year of rest and relaxation là một tác phẩm trào phúng, cho thấy những ham muốn quái đản đang định hình xã hội hiện đại như thế nào. Ảnh: Kobo, The Guardian.