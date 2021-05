Nơi có 'cổng trời thời gian' ở Việt Nam

1. Tỉnh nào có "cổng trời thời gian"? An Giang

Bắc Giang

Kiên Giang Giữa đất trời An Giang, chiếc "cổng trời" với những hoa văn, chi tiết được chạm khắc tinh xảo có sức hút với khách du lịch và người dân địa phương. Công trình tọa lạc tại xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, là kiến trúc cổ độc đáo của người Khmer. Ngoài tên "cổng trời thời gian", "cổng trời An Giang" hay cổng chùa Koh Kas là những cách gọi khác của công trình này. Trên đường từ "cổng trời" vào chùa, bạn có cơ hội ngắm nhìn ruộng lúa vàng ươm, hàng cây thốt nốt xanh mướt hay hòa mình trên con đường làng uốn lượn quanh co... Ảnh: Daika.bao.