Nơi bố mẹ để con nằm một mình giữa trời lạnh cóng

Ngày 14/2, TikToker người Australia Olly Bowman tải lên đoạn video với chú thích: “Lại một ngày nữa ở Na Uy, một nhóm trẻ sơ sinh khác bị bỏ một mình trong giá lạnh”.

Trong clip được Bowman ghi lại, những chiếc xe đẩy trẻ em xếp hàng trên đường phía sau anh mà không có cha mẹ nào trông chừng.

“Điều đó tốt cho việc hít thở và khiến chúng độc lập hơn”, anh nhún vai nói trước ống kính.

Video của Bowman thu hút hơn 3,4 triệu lượt xem và 4.000 bình luận. Một số người xem sốc với cảnh tượng này, trong khi nhiều người khác nhận xét tích cực rằng phụ huynh cảm thấy thoải mái khi để con cái một mình mà không lo chúng gặp nguy hiểm, theo Insider.

Đây không phải lần đầu tiên sự việc này lan truyền. Tháng 9/2022, bà mẹ 4 con có tài khoản @annieineventyrland tải lên đoạn phim về hoạt động tương tự ở Đan Mạch.

Được xem hơn 16 triệu lần, các clip cho thấy những chiếc xe đẩy trẻ em dường như bị bỏ lại trên đường và dưới gốc cây.

“Thói quen cho con ngủ trong xe đẩy ở ngoài trời không chỉ là chuẩn mực văn hóa của người Đan Mạch, nó thậm chí còn được các nữ hộ sinh và y tá khuyến cáo nên làm”.

Người này cho biết thêm trẻ sơ sinh bị “bỏ lại” bên ngoài “trong mọi loại thời tiết” và “được mặc quần áo bằng len nhẹ, đắp chăn lông vũ” để điều chỉnh thân nhiệt. Trong khi đó, cha mẹ chúng có thể đang đi mua sắm hoặc ngồi trong quán cà phê và luôn theo dõi chặt chẽ, có thể qua camera đặt trong xe đẩy.

Các cuộc thảo luận xung quanh chủ đề này bắt đầu ít nhất từ tháng 1/2020, khi nhạc sĩ người Đan Mạch Amalie Bruun đăng bức ảnh lên trang cá nhân về con trai 4 tháng tuổi, nói rằng cậu bé “dành hầu hết thời gian ngủ bên ngoài”.

Khi đó, Insider đưa tin rằng việc trẻ sơ sinh được cho ra ngủ ngoài trời không phải là chuyện lạ ở các nước Bắc Âu, bao gồm Đan Mạch và Phần Lan.

Một nghiên cứu được công bố vào năm 2008 cho thấy trẻ em “ngủ trưa ngoài trời lâu hơn so với ở trong nhà”. Các bậc phụ huynh ở Phần Lan coi đó là điều bình thường, bắt đầu khi trẻ được 2 tuần tuổi và được thực hiện một lần/ngày.

Katie Palmer, nhà tư vấn về giấc ngủ có trụ sở tại London (Anh), cho biết có những lợi ích tiềm năng đối với việc ngủ trưa ngoài trời, bao gồm giấc ngủ dài và chất lượng hơn, cũng như giảm khả năng tiếp xúc với vi trùng so với ngủ trong nhà.

Tuy nhiên, cũng có những rủi ro, bao gồm hạ thân nhiệt vào mùa đông. cháy nắng vào mùa hè, tiếp xúc với ô nhiễm và nguy cơ bị bắt cóc nếu cha mẹ không giám sát con cái.

Palmer cho biết cô không khuyến khích hay ngăn cản khách hàng về việc để con cái ngủ bên ngoài, miễn là họ thấy an toàn, hợp lý và để mắt đến chúng.

