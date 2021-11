Nội bộ lục đục trong vụ 60.000 nhân viên Hollywood đòi đình công

Nội bộ IATSE bị chia rẽ do suy nghĩ các thế hệ khác nhau. Trong đó, nhóm nhân viên trẻ phản đối ký hợp đồng mới vì cho rằng điều khoản chưa đáp ứng đúng quyền lợi họ muốn.

Theo Deadline, Liên minh quốc tế về Nhân viên đoàn làm phim (IATSE) dự kiến ký hợp đồng với các hãng phim điện ảnh và truyền hình, nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động ở hậu trường Hollywood. Điều khoản trong hợp đồng đang được đại biểu thuộc những nhánh nhỏ của IATSE thảo luận.

Có hai hợp đồng riêng biệt được soạn thảo gồm Thỏa thuận cơ bản (áp dụng với 13 địa phương) và Thỏa thuận tiêu chuẩn khu vực (áp dụng với 23 địa phương bên ngoài Los Angeles). Các điều khoản tập trung vào việc thay đổi thời gian nghỉ giữa ca làm việc, hình phạt bữa ăn, tăng lương cho người lao động thu nhập thấp, yêu cầu dịch vụ phát trực tuyến rót tiền nhiều hơn.

Tuy nhiên, nội bộ IATSE đang nổ ra những luồng tranh cãi trái chiều. Đi ngược thành viên ủng hộ, nhóm người phản đối đã tổ chức các cuộc họp riêng để bày tỏ sự bất bình và chia sẻ mối quan ngại của họ.

"Họ quyết định bỏ phiếu 'Không' trong việc thông qua hợp đồng mới, mặc kệ công đoàn ra sức kêu gọi ủng hộ việc phê chuẩn", Deadline viết.

Nội bộ IATSE lục đục

IATSE đại diện cho 60.000 nhân viên làm việc trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình trên khắp nước Mỹ - gồm các nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm, biên tập viên, điều phối viên... Các lá phiếu sẽ được chuyển đến họ vào sáng 12/11 và được trả lại vào 20h59 ngày 14/11. Kết quả sẽ được công bố vào hôm sau.

Charley Gilleran có 30 năm kinh nghiệm làm giám sát gian lận trong quá trình sản xuất phim. Ông đứng sau thành công của Iron Man và tác phẩm thắng giải Oscar No Country for Old Men. Như bao người khác, ông sẽ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn hợp đồng lao động mới.

Theo Variety, Charley chấp nhận điều khoản thời gian nghỉ ngơi 54 giờ vào cuối tuần, nên dự định bỏ phiếu đồng ý. "Chúng tôi đã thương lượng một cách thiện chí. Giờ đây, chúng tôi không thể thay đổi quyết định hoặc tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi. Công đoàn đã làm tốt những gì họ có thể", Charley nói.

Thế nhưng con gái 22 tuổi của ông, Maeve Gilleran, sẽ bỏ phiếu "Không". Gia nhập IATSE đầu năm nay, cô cho rằng công đoàn lẽ ra phải làm được nhiều hơn trong việc cắt giảm thời gian lao động "dài đến vô tận" trên phim trường.

Maeve chia sẻ: "Tôi hiểu cách Hollywood đối xử tàn nhẫn thế nào với cuộc sống của bố. Chứng kiến ông làm việc miệt mài, tôi xót lắm. Tôi lớn lên với người bố không bao giờ ở nhà. Tôi nghĩ phải có khoản phí để bù đắp lại công sức của ông".

Matthew D. Loeb - người đứng đầu Liên minh quốc tế về Nhân viên đoàn làm phim (IATSE) - kêu gọi nhân viên đồng lòng ủng hộ hợp đồng mới. Ảnh: New York Post.

Variety lý giải rằng nội bộ IATSE bị chia rẽ do tư tưởng các thế hệ khác nhau. Nhóm người ủng hộ tin hợp đồng mới tiến bộ về tiền lương và điều kiện làm việc mà không ảnh hưởng đến gói phúc lợi của công đoàn. Nhưng trong suy nghĩ của nhân viên trẻ tuổi, đó chỉ là sự duy trì hiện trạng không bền vững, có ngày phải làm việc từ 14 đến 16 giờ khiến họ không còn thời gian cho bản thân.

Theo Hollywood Reporter, nhiều nhân viên cảm thấy lãnh đạo IATSE thất bại trong việc tận dụng hoàn toàn mối đe dọa từ vụ đòi đình công. Họ hy vọng động thái từ chối ký hợp đồng sẽ buộc người đứng đầu IATSE - ông Matthew D. Loeb - phải đề xuất thêm lợi ích với phía hãng phim điện ảnh và truyền hình.

DeJon Ellis Jr. - đại diện kinh doanh của IATSE Local 80 - phát biểu: "Nhân viên của chúng tôi xứng đáng nhận được nhiều hơn thế".

Trước loạt phản ứng thiếu hợp tác, ban lãnh đạo IATSE tuyên bố những thiếu sót trong hợp đồng có thể được giải quyết ở lần thỏa thuận sau, vào năm 2024, khi hợp đồng gần nhất hết hạn. Đại diện công đoàn nhấn mạnh rằng tổ chức sẽ suy yếu và người lao động gặp bất lợi nếu tất cả không đồng lòng.

"Mọi thứ đang rất lộn xộn, dù đồng ý hay không, quyết định nào cũng đầy rủi ro. Nhưng không giải quyết triệt để vấn đề quyền lợi cho nhân viên ngay lập tức thì phải chờ đến lúc nào?", Marta Evry, thành viên IATSE, bày tỏ bức xúc trên Variety.

Không còn chọn lựa nào khác

Theo Variety, còn nhiều thành viên chưa quyết định. Rachel Widaman, trợ lý khu vực Local 44, nói cô cảm thấy "chao đảo" sau khi dự cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo. Widaman cần thêm thông tin trước khi bỏ phiếu "Đồng ý" hoặc "Không".

Rachel nói đa phần nhân viên thất vọng với quyền lợi họ được cam kết sẽ nhận. Cuối tháng 9, không khí phim trường rất sôi nổi khi công nhân đoàn kết và ủng hộ việc đình công. Nhưng giờ đây, lòng nhiệt thành của họ đã mất.

Rachel cho rằng đó là nguyên nhân khiến nhiều người dù không thực sự đồng tình vẫn chấp nhận làm theo công đoàn, vì họ đã mệt mỏi nếu phải đứng dậy đình công.

Michael Piotrowski - nhân viên hòa âm phối khí có thâm niên trong nghề - sẽ cùng đồng nghiệp bỏ phiếu "Đồng ý". Jim Plannette (81 tuổi), nhân viên chỉ đạo ánh sáng từng làm việc cho phim ET the Extra-Terrestrial (1982) và Ocean's Eleven (2001), nói: "Tôi không thích hợp đồng mới, nhưng không chắc đây là lúc để đình công".

Jim Plannette làm nghề này vì muốn nối nghiệp bố đẻ. Jim kể bố ông từng nói với thế hệ sau rằng ngành công nghiệp phim ảnh như "cơn ác mộng" trong mắt những người yêu gia đình.

"Chúng tôi bỏ lỡ quá nhiều điều quan trọng. Chúng tôi phải làm việc ngoài thành phố, xa gia đình, bỏ lỡ sinh nhật bố mẹ và thậm chí không thể dự lễ tốt nghiệp của chính mình. Tôi từng đi công tác xa trong 26 tuần", ông Jim kể.

Các thành viên IATSE viết thông điệp ủng hộ cuộc bỏ phiếu cho phép đình công hồi tháng 9. Ảnh: Indiewire.

Scott Browner - nhân viên điều phối máy ảnh tại Local 600 - nghiêng về nhóm ủng hộ. Ông chấp nhận hợp đồng vì không phải mất công sức, mất luôn thu nhập như cuộc đình công giai đoạn 2007-2008.

"Người trẻ bỏ phiếu 'Không' do họ chưa từng tham gia bất kỳ cuộc bãi công nào. Hãy nhìn vào vụ đình công thô bạo trước kia của các nhà văn và rút kinh nghiệm", Browner trả lời phóng viên Variety.

Trong khi đó, Ivan Migel và con trai của ông, Owen (thuộc nhánh Local 80) đều chưa quyết định.

Ivan Migel cho hay: "Các nhà sản xuất đã chọc điên tôi, nhưng tôi vẫn muốn gắn bó với công việc này. Tôi bị giằng xé giữa hai suy nghĩ ấy". Owen nói anh cũng cảm thấy như vậy.