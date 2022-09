Điện Buckingham hôm 24/9 công bố bức ảnh về nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II trong Nhà nguyện Thánh George.

Nơi an nghỉ cuối cùng của Nữ hoàng Elizabeth II trong Nhà nguyện Thánh George. Ảnh: The Royal Family/Twitter.

Một phiến đá chữ nhật có khắc tên của vị nữ hoàng quá cố đã được đặt trong Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI, một tòa nhà phụ của nhà nguyện chính, sau buổi lễ riêng tư có sự tham gia của gia đình bà, CNN đưa tin.

“Một viên đá đã được đặt tại Nhà nguyện Tưởng niệm Vua George VI, sau khi Nữ hoàng Elizabeth được mai táng”, gia đình hoàng gia viết trên Twitter ngày 24/9.

Phiến đá được chạm khắc thủ công từ đá cẩm thạch đen của Bỉ và có khảm chữ cái bằng đồng thau tên của cha mẹ bà là Vua George VI và Nữ hoàng Elizabeth. Theo sau là tên của nữ hoàng quá cố cùng với tên của chồng bà, Hoàng thân Philip, kèm năm sinh năm, mất dưới mỗi tên.

Một ngôi sao Garter được đặt ở giữa ngăn cách 2 cặp đôi. Cả 4 vị đều là thành viên của Order of the Garter, cấp hiệp sĩ cao nhất của đất nước do Vua Edward III lập nên.

Khi phu quân của nữ hoàng, Hoàng thân Philip, qua đời vào tháng 4/2021, lĩnh cữu của ông ban đầu được đặt trong Hầm chứa Hoàng gia, bên dưới nhà thờ Thánh George và lưu lại đó cho đến khi được di dời đến nhà nguyện sau cái chết của nữ hoàng.

Tro cốt của Công chúa Margaret, em gái của cố nữ hoàng, qua đời năm 2002, cũng được đặt trong nhà nguyện Thánh George.

Bức ảnh về nơi an nghỉ cuối cùng của nữ hoàng được công bố một ngày sau khi Cung điện Buckingham đăng tải bức chân dung mới của Vua Charles III. Bức ảnh chính thức đầu tiên của Vua Charles III trên cương vị mới cho thấy ông đang nhìn chăm chú vào chiếc hộp đỏ - hộp dùng để nhận các tài liệu từ chính phủ Anh.