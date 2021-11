Nơi an hưởng tuổi già của giới thượng lưu Mỹ

Những ngôi nhà tích hợp viện dưỡng lão và khu nghỉ dưỡng cao cấp là nơi dừng chân của nhiều người giàu có ở xứ cờ hoa sau khi về hưu.

Bill Morin (82 tuổi), một giám đốc điều hành đã về hưu, không hài lòng với viện dưỡng lão ở Upper West Side, Manhattan (New York, Mỹ), theo The New York Times.

Thang máy luôn bị hỏng, căn phòng nhỏ đối diện với tòa nhà bằng gạch và ông cần xin phép mỗi khi muốn ra ngoài.

Vì vậy, năm ngoái, trong giai đoạn đỉnh dịch, ông Morin chuyển đến Watermark tại Brooklyn Heights - khách sạn cao cấp 16 tầng được xây dựng từ năm 1920.

Nơi đây gồm những tòa nhà nối tiếp nhau như cung điện ở Italy, có bể bơi trong nhà và đội ngũ nhân viên chăm sóc đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những người như ông Morin.

Người giàu trả hàng nghìn USD mỗi tháng để sống trong khu tích hợp viện dưỡng lão và nghỉ dưỡng.

Tim, con trai ông Morin, sống gần đó và chính là người đã đề xuất cha đến Watermark.

"Tôi choáng ngợp vì chưa bao giờ hình dung ra được một nơi có thể giúp cha mẹ an hưởng tuổi già như thế này. Đó là tòa nhà đẹp nhất mà cha tôi từng ở. Trước đó, ông sống 30 năm trong một khu phức hợp rất đẹp ở Murray Hill", Tim nói.

Trở thành cư dân Watermark, ông Morin giờ đây có thể được thư giãn với những bộ phim yêu thích tại sảnh khách trên tầng mái, trong khi có cái nhìn bao quát cầu Brooklyn và đường chân trời của Manhattan.

"Hãy nhìn xung quanh bạn. Không khí ở đây thật tuyệt. Đầu bếp sẽ bước ra và hỏi bữa ăn có ngon miệng không. Còn ở những nơi khác, tôi thậm chí không biết mặt đầu bếp", ông Morin kể.

Viện dưỡng lão kết hợp khu nghỉ dưỡng

Watermark không phải nơi ở cao cấp duy nhất phục vụ cuộc sống về già của giới giàu có. Rất nhiều địa điểm tương tự đã mọc lên trong vài năm qua, đặc biệt là ở những nơi tập trung giới siêu giàu, thượng lưu như New York.

Những địa điểm nổi bật khác bao gồm Sunrise ở East 56th, Inspir Carnegie Hill ở Upper East Side... Hầu hết mở cửa vào mùa xuân năm ngoái.

Những ngôi nhà hưu trí cao cấp này cũng hoàn toàn phù hợp với xu hướng "sóng thần bạc" (già hóa dân số) - làn sóng những người lớn tuổi vẫn hoạt động xã hội và đã quen với một chất lượng sống nhất định.

Nhìn chung, những nơi này vừa tích hợp các dịch vụ của viện dưỡng lão với một phiên bản ít tẻ nhạt hơn cùng với tiện ích của khu nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao.

Tiệm làm đẹp trong khuôn viên Watermark.

Tại Watermark, phòng ăn chính có 140 ghế ngồi sang trọng, một quán cà phê phong cách châu Âu với bánh ngọt mới nướng, quầy sinh tố, quán rượu theo phong cách Địa Trung Hải, có lò nướng pizza.

"Những gì chúng tôi cung cấp là một phong cách sống", Rocco Bertini, giám đốc điều hành Watermark, nói.

Trong khi đó, Inspir Carnegie Hill tập trung vào sự sang trọng và tính thẩm mỹ.

Sảnh đợi cao vút, tràn ngập ánh sáng và có cây đàn piano lớn, sàn gỗ kiểu La Mã, bức tường mã não xanh và đèn chùm Seguso.

Một buổi hòa nhạc của Yo-Yo Ma gần đó truyền đến kênh truyền hình trong nhà. "Công viên bầu trời" trên tầng 17 có sân hiên bao quanh, quán rượu nhỏ và sảnh khách với lò sưởi. Đặc biệt, căn penthouse tầng 23 có tầm nhìn bao quát ra sông Đông.

Chi phí đắt đỏ

Sang trọng, tiện nghi đi kèm với chi phí đắt đỏ. Phí hàng tháng tại Watermark dao động từ 8.295 USD cho căn hộ studio đến 20.295 USD cho căn hộ 2 phòng ngủ, chưa bao gồm phí thành viên trả một lần ( 50.000 USD cho cuộc sống độc lập, 20.000 USD cho cuộc sống được hỗ trợ và chăm sóc trí nhớ).

Giá thuê thấp nhất tại Inspir là 13.500 USD /tháng, bao gồm tiền ăn ở, hỗ trợ, các sự kiện và chương trình đặc biệt. Một căn hộ áp mái có giá khởi điểm là 29.750 USD /tháng. Tất cả đều chưa bao gồm phí chăm sóc y tế.

Ngược lại, chi phí trung bình cho cuộc sống được hỗ trợ ở Mỹ khoảng 4.000 USD /tháng, theo một báo cáo gần đây của công ty bảo hiểm Genworth Financial.

Với mức giá đắt đỏ, Watermark và Inspir đều có rất ít cư dân. Sau một năm khai trương, Watermark hiện có khoảng 30 cư dân, trong khi sức chứa lên đến 275 người.

Không gian trống mênh mông và nhiều nhân viên nhàn rỗi. Còn Inspir dù đông vui hơn với 60 cư dân, vẫn còn đến 155 căn hộ bỏ trống.

Phòng ăn 140 chỗ tại Watermark.

Bà Snyder, cư dân của Inspir, cho biết quyết định chuyển từ căn hộ ở Upper East Side sang một nơi như Inspir hoàn toàn không dễ dàng.

Từng là một diễn viên nổi tiếng với cái tên Maggie Burke, bà đã bị ám ảnh khi tới thăm người thân trong viện dưỡng lão tồi tàn với "một chiếc giường cũi nhỏ và trang thiết bị khá thô sơ". Bà Snyder không muốn điều đó xảy ra với mình.

Nhưng chuyến tham quan Inspir, không xa căn hộ cũ và những nhà hàng yêu thích của bà, đã thay đổi suy nghĩ đó.

"Tôi quyết định chuyển đến để được chăm sóc sức khỏe cũng như sống trong không gian sang trọng", bà Snyder, người từ chối cho biết tuổi của mình, nói.

Tại Inspir, bà Snyder thành lập một câu lạc bộ điện ảnh và đang tham gia lớp học viết hồi ký. "Tôi đã có thêm một số người bạn".

Quay lại Watermark, ông Morin đang tận hưởng quang cảnh từ sảnh khách trên sân thượng với ly rượu và ban nhạc jazz.

Ông Morin cho biết căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đồ nội thất hiện đại, trang nhã khiến ông liên tưởng đến những khách sạn tối tân. Chi phí phần lớn được đài thọ bởi chương trình chăm sóc dài hạn mà ông đã tham gia từ nhiều năm trước.

"Tôi đã ở 4 nơi trước khi đến đây. Nhưng đây mới thực sự là thiên đường", ông Morin nói.