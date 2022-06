Nơi Amber Heard mua đồ giá rẻ

Nữ diễn viên cùng em gái được phát hiện đến mua đồ ở chuỗi bách hóa chuyên bán hàng giá rẻ.

Amber Heard: 'Không quan tâm phán xét đời tư' "Tôi cho rằng một người bình thường không thể hiểu những chuyện xảy ra phía sau cuộc hôn nhân. Vì vậy, tôi không bận tâm", cô nói.

Sau khi bị xử thua kiện, mọi hoạt động của Amber Heard đều được chú ý. Theo Insider, cả địa điểm nữ diễn viên mới đây đến mua quần áo cũng trở thành đề tài bàn tán

Cô đã đến TJ Maxx ở Hamptons để mua vài món đồ. Đây là chuỗi cửa hàng bách hóa chuyên bán nhiều thiết kế với giá thấp hơn các nơi khác.

Nơi bán hàng hiệu giá rẻ

Chuỗi bách hóa này nằm ở ngôi làng Bridgehampton, Mỹ - nơi có giá bán nhà trung bình là 3,62 triệu USD . Nơi đây gần như đã trở thành một điểm vui chơi thú vị cho giới thượng lưu và những người thích mua sắm.

Amber Heard được bắt gặp mua đồ ở chuỗi bách hóa chuyên bán hàng giảm giá. Ảnh: TMZ.

Mona Sharaf - tín đồ mua sắm ở New York (Mỹ) - cho biết mình dành nhiều thời gian để đến Hamptons mua quần áo. Cô ví đó là địa điểm “bí mật tuyệt vời” bởi nó có những bộ quần áo hàng hiệu với mức giá ổn hơn.

“Họ bán hàng dựa trên đối tượng khách hàng là ai. Đó là lý do bạn sẽ tìm thấy những món đồ đẹp hơn ở Bridgehampton so với Brooklyn, Mỹ. Với 1.000 USD , bạn sẽ mua được nhiều thứ hơn tại TJ Maxx so với bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào. Thay vì hai món, bạn có thể lấy 6 món đồ", Sharaf chia sẻ.

Khi được hỏi về việc gặp bạn bè ở đó, Sharaf cho rằng mình không hề bối rối. Cô nghĩ không có gì xấu hổ khi kiếm được món đồ ưng ý với giá rẻ hơn.

Insider đã liên hệ với nhân viên ở bách hóa để hỏi về việc người nổi tiếng mua đồ. Một nhân viên giấu tên cho biết những người nổi tiếng thường đến nhiều vào mùa hè. Tuy nhiên, người này cũng không đồng ý tiết lộ thêm vì nó thuộc quyền riêng tư.

Phần thiết kế Runway độc quyền của TJ Maxx. Ảnh: Nancy Lane.

Theo các chuyên gia, chuỗi bách hóa này có các nhà thiết kế hàng đầu của Dolce & Gabbana, Badgley Mishka, Balmain và nhiều hãng lớn khác. Đây là những thương hiệu được Amber Heard và em gái của cô - Whitney Henriquez - thường tới mua sắm.

Viên ngọc bí mật cho người nổi tiếng

"Theo nghĩa đen, nó giống Saks Fifth Avenue ở Hamptons”, nữ diễn viên Jill Zarin bày tỏ quan điểm. Zarin và con gái cô thường đến đây để mua sắm. Cô cũng hay bắt gặp bạn bè nổi tiếng của mình ở khu này.

Zarin cho rằng điều khiến chuỗi bách hóa này được nhiều người chú ý là nó khiến khách hàng cảm thấy bản thân như người “săn lùng”. Đôi khi, họ chỉ có thể thấy đôi giày Tory Burch trong một cửa hàng.

Trong khi đó, Bianca D'Alessio - chuyên gia môi giới bất động sản của Hamptons, ngôi sao của chương trình truyền hình thực tế Discovery - đã gọi chuỗi bách hóa là " viên ngọc bí mật".

Đồng quan điểm, blogger Stacy Geisinger cũng nói rằng bách hóa này giống “căn cứ bí mật” về thời trang ít ai nhắc đến. Bởi những ai yêu thích Pucci, Vince và Valentino không muốn chia sẻ để mua được nhiều thứ hơn, ít phải cạnh tranh. Hơn nữa, những người mặc size ngoại cỡ cũng có thể tìm đồ ở đây. Nếu nhiều người biết, họ khó tìm được trang phục ưng ý.

Vài năm trước, Geisinger cũng là người không biết đến TJ Maxx. Cô đã được một phụ nữ chia sẻ riêng trong bữa tiệc rằng đó là nơi tốt nhất trên toàn quốc. Ban đầu, Geisinger tỏ ra hoài nghi nhưng cô thực sự bị thuyết phục khi tìm thấy chiếc váy Pucci in họa tiết được bán với giá dưới 300 USD .

Nhà tư vấn hình ảnh Mona Sharaf thường đi đường xa để đến mua sắm ở chuỗi bách hóa. Ảnh: MS.

Sau đó, cô tự tin diện chiếc váy màu sáng đến dự tiệc trưa tại khách sạn Breakers ở Palm Beach, Florida, Mỹ. "Tôi cảm thấy nó có giá như 1 triệu USD . Thực tế, tôi đã có nó với giá chỉ vài trăm", cô nói với Insider.

Đối với nhà từ thiện và người có ảnh hưởng Jean Shafiroff, cô chia sẻ mình tìm mọi thứ ở bách hóa này. Cô đã đưa người bạn là nhà soạn nhạc Lucia Hwong Gordon cùng đến mua sắm.

"Tôi không thể quên được ngày mình mua một chiếc đầm cho con gái với giá rẻ hơn nhiều so với nơi khác. Mọi người hãy đối mặt với sự thật rằng ai cũng thích một món hời", Shafiroff nói.