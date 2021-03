Nỗi ám ảnh của những sao Hàn có vẻ đẹp lệch chuẩn

Nhiều thần tượng Hàn Quốc áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan để có vóc dáng đẹp. Jimin (BTS) chỉ ăn một bữa trong suốt 10 ngày để giảm cân.

Kpop là một đấu trường mà ở đó nhiều người ép bản thân tuân theo những tiêu chuẩn sắc đẹp cực đoan. Các nghệ sĩ, đặc biệt nữ giới hướng tới sự hoàn hảo, điều này giải thích cho nỗi ám ảnh về sắc đẹp của họ và ngành phẫu thuật thẩm mỹ trị giá 4,6 USD .

Body shaming mọi lúc, mọi nơi

“Béo” là một trong những từ xuất hiện nhiều nhất trên mạng xã hội Hàn Quốc. Body shaming - việc đưa ra những bình luận tiêu cực, không phù hợp về cân nặng hoặc vóc dáng của người khác - có thể xảy ra ở Kpop dưới mọi hình thức và từ bất kỳ ai. Đôi khi, đó là nhận xét xúc phạm ở mạng xã hội hoặc thậm chí trên truyền hình bởi chính những đồng nghiệp.

Thành viên nhỏ tuổi nhất của Pristin, Kyla từng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi vì vấn đề thân hình và cân nặng. Cô gái khi đó mới 16 tuổi đã bị chỉ trích, thậm chí người hâm mộ tẩy chay chỉ vì cô nặng hơn những thành viên cùng nhóm hoặc các đồng nghiệp khác.

Kyla liên tục xuất hiện trên mạng xã hội nhưng với những bài viết về thân hình.

"Cô ấy kiếm tiền như những đứa trẻ khác, nhưng họ chăm chỉ giảm cân còn cô ấy không. Điều đó liệu có bất công quá không", "Đừng bao biện cô ấy còn trẻ. Có nhiều người trẻ hơn cô ấy nhưng họ chăm sóc cơ thể rất tốt. Cô ấy không biết trở thành thần tượng nghĩa là gì sao”, “Cô ấy trông thật xấu xí”, Kyla phải đọc những bình luận nặng nề như thế trên diễn đàn Pann ngay khi ra mắt.

Joy, Wendy của Red Velvet, Chaeyeon của DIA, Jihyo của Twice hay Ailee, Suzy… thường xuyên là mục tiêu bị cộng đồng mạng công kích chỉ vì họ không đáp ứng tiêu chuẩn vóc dáng mà công ty, dư luận đặt ra cho một thần tượng ở Hàn Quốc.

Jihyo của TWICE đã nhận rất nhiều lời chê bai về hình thể từ ông chủ JYP là Park Jin Young, cư dân mạng, đồng nghiệp và thậm chí cả người hâm mộ. Trong lần Jihyo xuất hiện trên chương trình Mask King và đeo mặt nạ, các khách mời - đều là người nổi tiếng - đã đưa ra những nhận xét gây khó chịu về vóc dáng của cô, chẳng hạn: “Ngày nay, các thần tượng rất kỹ lưỡng trong việc chăm sóc vóc dáng, nhưng cô ấy có vẻ không như vậy” hay “Tôi không nghĩ cô ấy là thần tượng”.

Sau khi nhận những bình luận không hay về vóc dáng, Jihyo nỗ lực giảm cân.

Trước đó, ở chương trình Sixteen, Jihyo đã bật khóc vì Park Jin Young nhận xét cô nặng nề khi nhảy và khuyên cô nên giảm cân.

Đại học Soon Chun Hyang theo dõi các đài truyền hình công cộng của Hàn Quốc trong 6 tháng và đưa ra nghiên cứu vào năm 2019 cho thấy việc body shaming với nghệ sĩ thừa cân rất phổ biến trên truyền hình nước này.

Ví dụ, Hello - chương trình trò chuyện trên đài KBS2 - chia sẻ câu chuyện về một phụ nữ trẻ coi thường em gái và gọi em là “béo và lùn”. Người này thậm chí dùng từ "kinh tởm" khi thấy em gái mặc quần ngắn.

Nhịn đói để ép cân

"Tôi trộn đậu đen, sữa, cải bắp và táo để ăn vào buổi sáng. Sau đó tôi nhảy dây 10.000 cái để tiêu hóa lượng thức ăn. Bữa trưa hoặc tối, tôi chỉ uống một túi nước bí ngô", đây là chế độ giảm cân mà Wendy áp dụng nhưng chính cô thừa nhận cách làm này không an toàn và dễ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Wendy chấp nhận mạo hiểm để có được vóc dáng như người hâm mộ mong muốn. Thậm chí, quản lý cũng luôn theo sát để đảm bảo thành viên nhóm Red Velvet thực hiện đúng chế độ ăn kiêng.

Không ít lần, các mỹ nữ Kpop như Suzy, Joy, Seolhyun, Jihyo, Lee Hyori… chia sẻ về cách thức giảm cân nhưng hầu hết trong số đó bị đánh giá cực đoan và công chúng không nên thực hiện theo.

Là thần tượng nam nhưng Jimin áp lực chuyện ngoại hình không kém đồng nghiệp nữ.

Theo Disptach, IU chỉ ăn một quả táo, hai củ khoai lang và một ly nước uống protein mỗi ngày. Soyu giảm 8 kg trong một tháng nhờ thực đơn gồm 4 quả trứng cút, sữa ít béo và salad không trộn gia vị. Từng buộc phải giảm 7 kg trong một tuần, Momo, thành viên nhóm TWICE chỉ ăn một viên đá trong khi vẫn duy trì việc tập luyện vũ đạo và thanh nhạc.

Không chỉ nghệ sĩ nữ mà thần tượng nam ở Hàn Quốc cũng điên cuồng giảm cân để trở nên hoàn hảo. Jimin từng nhịn đói, chỉ ăn một bữa trong suốt 10 ngày. Chia sẻ của anh khiến khách mời trong chương trình truyền hình và khán giả bàng hoàng. Họ lo lắng cho sức khỏe của Jimin và chính thành viên BTS khẳng định sẽ không bao giờ ăn kiêng như vậy nữa vì nó quá nguy hiểm.

Trả giá bằng sức khỏe

Hyeri nặng gần 46 kg và cao 1,65 m, thân hình mảnh mai, cân đối nhưng cô đang khổ sở để giảm cân. Nữ ca sĩ khóc mỗi tuần ít nhất một lần bởi không thể có được cân nặng như cô mong muốn.

“Đã 6 tháng kể từ khi tôi bắt đầu quay phim truyền hình mới. Tôi thức 19-20 tiếng mỗi ngày, thậm chí thức trắng đêm. Người khác giảm cân rất dễ nếu có lịch trình bận rộn. Ngược lại, tôi gặp khó khăn vì ăn kiêng. Tôi ăn liên tục suốt 20 tiếng”, Hyeri bày tỏ.

Đây không phải nỗi khổ của riêng cựu thành viên Girl’s Day mà hầu hết nghệ sĩ Hàn Quốc ám ảnh cân nặng tới mức bỏ đói bản thân. Nhiều người vì áp dụng chế độ ăn kiêng cực đoan và suốt thời gian dài đã phải trả giá bằng sức khỏe.

Thành viên nhóm Oh My Girl JinE phải dừng quảng bá album để điều trị chứng biếng ăn. Dasom tiết lộ cô bị ám ảnh vì những bình luận về cân nặng và sẽ bỏ ăn nếu ai đó nói cô tăng cân. Sojung của Ladies Codes thậm chí không có kinh nguyệt trong một năm do ăn kiêng và làm việc quá sức.

Thần tượng nữ không phải những người duy nhất gánh chịu phản ứng dữ dội vì ngoại hình mà đồng nghiệp nam không ngoại lệ. Xiumin của EXO hay Jimin của BTS phải trải qua quá trình giảm cân quyết liệt sau khi cư dân mạng chê bai thân hình mũm mĩm của họ. Từ vẻ ngoài khỏe mạnh, hai nam thần tượng từng có giai đoạn gầy gò quá mức. Họ trông mệt mỏi và tiều tụy, không còn sức lực.

Đáng lo ngại hơn, thần tượng phải chịu tổn thương tinh thần vì những lời chê bai, nhận xét ngoại hình dù đã nỗ lực giảm cân. Umji (em út nhóm GFriend) khi bị gọi là thần tượng xấu nhất Kpop đã trở nên tự ti. Cô thường xuyên lấy tóc che bớt mặt hoặc né tránh ống kính máy quay. Kyla thậm chí quyết định từ bỏ niềm đam mê âm nhạc, trở về với cuộc sống bình thường bởi không chịu nổi và không muốn tuân theo những tiêu chuẩn nhan sắc của một người nổi tiếng.

Ailee mắc kẹt trong những tiêu chuẩn về vóc dáng do công chúng đặt ra.

Nữ ca sĩ Ailee từng rơi nước mắt kể về quãng thời gian phải ăn kiêng khắc nghiệt để duy trì vóc dáng. Trong chương trình âm nhạc của JTBC là Ca sĩ giấu mặt, Ailee bày tỏ: "Tôi rất buồn. Tôi là một ca sĩ và công việc của tôi là hát nhưng tôi đã phải giảm cân để có thể bước lên sân khấu".

Ailee không chịu nổi áp lực và giảm 10 kg, nhưng đồng thời giọng hát của cô bị suy yếu. Và khi cô gầy hơn, công chúng lại thúc giục cô tăng cân để lấy lại số cân đã giảm. Nữ ca sĩ tâm sự: “Khi tôi giảm cân, mọi người bảo tôi tăng cân trở lại và khi tôi tăng cân, họ lại bắt tôi giảm cân”.

Lee Jong Im, một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Văn hóa và Xã hội chia sẻ trên Korea Herald rằng Kpop là nền văn hóa tập trung vào hình ảnh.

Lee nói: “Không phải bản thân Kpop có vấn đề, mà chính các công ty, phương tiện truyền thông và công chúng luôn mong đợi thần tượng lúc nào cũng xinh đẹp, hoàn mỹ như những gì họ thấy trong các video âm nhạc”.