Nỗi ám ảnh của diễn viên

Năm 10 tuổi, Kirsten Dunst có mặt trong bộ phim ăn khách Interview with the Vampire (1994). Trong phim, cô đóng vai Claudia. Do bị ma cà rồng Louie (Brad Pitt) cắn từ ngày bé, Claudia vẫn sống trong hình hài đứa trẻ trong khi tuổi tác, tâm lý vẫn phát triển bình thường. Điều đó dẫn đến việc Dunst phải hôn Brad Pitt trên màn ảnh - người lớn hơn cô gần 20 tuổi. Trong cuộc phỏng vấn của Harper's Bazaar, sao phim Người Nhện nói cô không thoải mái với nụ hôn, thậm chí cảm thấy điều đó có phần thô thiển. Ảnh: Warner Bros..