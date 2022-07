Noctambulist dùng để chỉ kiểu người nào?

Noctambulist là thuật ngữ bắt nguồn từ ngôn ngữ Latin, lần đầu được sử dụng trong tiếng Anh vào năm 1731.

Noctambulist /näk-ˈtam-byə-list/ (danh từ): Người mộng du.

Định nghĩa:

Merriam-Webster Dictionary định nghĩa noctambulist là người đi lại khi đang ngủ. Trong tiếng Anh, noctambulist đồng nghĩa với sleepwalker và somnambulist.

Noctambulist lần đầu được sử dụng vào năm 1731. Merriam-Webster Dictionary cho rằng thuật ngữ độc đáo này bắt nguồn từ noctambulus trong ngôn ngữ Latin, nghĩa là mộng du.

Lexico Dictionary lại đưa ra cách giải thích khác. Cụ thể, noctambulist có nguồn gốc từ ngôn ngữ Latin, là sự kết hợp của nox/noct (nghĩa là đêm) và ambulare (nghĩa là đi bộ), kèm theo hậu tố "ist".

Ứng dụng của từ noctambulist trong tiếng Anh:

- He must be a noctambulist as I saw him sleepwalk last night.

Dịch: Cậu ấy là người mộng du, tôi thấy cậu ấy đi lại khi ngủ vào đêm qua.

- Finally, Richards got up and strode aimlessly about the room, plowing his hands through his hair, much as a noctambulist.

Dịch: Cuối cùng, Richards đứng dậy và sải bước vô định về phòng, đưa tay vuốt tóc, giống như một kẻ mộng du.