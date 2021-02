Noah Centineo tăng cân cấp tốc để đóng phim cùng The Rock

Tài tử 9X sẽ thủ vai Atom Smasher trong tác phẩm siêu anh hùng “Black Adam” thuộc DCEU. Để chuẩn bị cho lần đóng phim cùng The Rock, nam diễn viên phải nạp 6.500 calo mỗi ngày.

Trên chương trình phát thanh Smallzy's Surgery, Noah Centineo - gương mặt quen thuộc của loạt phim lãng mạn To All the Boys - cho biết anh phải trải qua quá trình tăng cân cấp tốc nhằm chuẩn bị cho vai diễn Atom Smasher trong Black Adam.

Black Adam là bom tấn siêu anh hùng thuộc Vũ trụ mở rộng DC (DCEU), có Dwayne "The Rock" Johnson trong vai chính tựa đề.

Noah Centineo (trái) nạp hơn 6.000 calo mỗi ngày để tăng cân cấp tốc. Ảnh: Instagram.

Cụ thể, Centino cho hay anh phải nạp hơn 6.000 calo mỗi ngày. Đồng thời, tài năng trẻ cần tập luyện chăm chỉ mỗi ngày hai giờ với cường độ cao, kết hợp cùng chế độ ăn, để hy vọng có kết quả tốt đẹp.

"Trong giai đoạn đầu, tôi phải nạp 6.500 calo mỗi ngày. Quãng thời gian tới có lẽ sẽ không cần nhiều đến như vậy", Noah Centineo chia sẻ trước giờ Black Adam chuẩn bị khởi quay.

Trước đó, nam diễn viên từng phải ăn bữa sáng nhiều hơn bình thường với ít nhất 12 quả trứng, bít tết, khoai tây và hai bát bột yến mạch.

Tối 5/10/2020, Warner Bros. thông báo tạm gỡ Black Adam khỏi lịch phát hành trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ban đầu, tác phẩm siêu anh hùng chuyển thể từ truyện tranh DC với vai chính thuộc về Dwayne “The Rock” Johnson được xếp lịch ra mắt từ 22/12/2021.

Hiện, Warner Bros. vẫn chưa công bố ngày phát hành mới cho bom tấn.

Atom Smasher là một thành viên của nhóm Justice Society of America. Ảnh: DC.

Về nhân vật Atom Smasher, diễn viên Noah Centineo từng có lần chia sẻ: “Tên thật của nhân vật là Al Rothstein, và anh ấy có nhiều điều để chứng minh. Ông của Al là một ác nhân. Bộ phim sẽ cho thấy quá trình thay đổi bên trong nhân vật. Từ đó, anh ấy sẽ hiểu ra ý nghĩa của việc là một siêu anh hùng”.