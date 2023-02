Nổ trên đường chạy tại Cameroon, 19 VĐV bị thương

“19 vận động viên bị thương đã được đưa đến cơ sở của chúng tôi. Ba người trong đó đã được phẫu thuật. Tình trạng của họ đã ổn định, không có ai thiệt mạng”, ông Martin Mokake, giám đốc bệnh viện Buea, thông báo.

Trong số những người được điều trị có một công dân Gabon, ông Mokale cho biết. Cuộc đua có sự tham gia của các vận động viên đến từ Pháp và một số nước châu Phi khác.

Giới chức thành phố Buea chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Nhánh vũ trang của tổ chức Hội đồng Quản trị Ambazonia (AGovC) - một nhóm ly khai trong khu vực - đã nhận trách nhiệm về các vụ nổ.

“Mục tiêu chính của chúng tôi là lực lượng vũ trang tinh nhuệ của Cameroon đang bảo vệ các vận động viên. Chúng tôi sẽ không cho phép Cameroon tiếp tục chiếm đóng”, ông Capo Daniel, người phát ngôn của AgovC, nói với Reuters.

Video được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy trong lúc cổ vũ các vận động viên, khán giả bỗng xô đẩy nhau để tìm nơi ẩn náu sau khi một vụ nổ nhỏ xảy ra. Video khác cho thấy một vụ nổ xảy ra gần nơi một nhóm vận động viên đang chạy.

Lực lượng ly khai tại các khu vực nói tiếng Anh ở phía Tây Cameroon - quốc gia có dân số chủ yếu nói tiếng Pháp - bùng lên từ năm 2016 khi người dân ở đây biểu tình phản đối chính sách của chính phủ.

Phản ứng mạnh tay của lực lượng an ninh Cameroon khiến tình hình xấu đi. Tới nay, hơn 3.000 đã thiệt mạng, trong khi gần một triệu người mất nhà cửa do bạo lực.

