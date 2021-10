‘No Time to Die’ thu 7 triệu USD sau 24 tiếng

Nhà sản xuất tiết lộ “No Time to Die” ghi nhận doanh thu mở màn ấn tượng tại Anh, vượt qua thành tích của phần phim liền kề “Spectre” (2015).

Belfast Telegraph đưa tin No Time to Die đã có mở màn ấn tượng tại phòng vé quốc tế. Nhà sản xuất ước tính phim thu về 6- 7 triệu USD sau ngày đầu khởi chiếu tại Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland.

Dữ liệu do EON Productions, MGM, Universal Pictures International và United Artists cung cấp chỉ ra doanh thu mở màn ước tính của No Time to Die cao hơn 13% so với Spectre (2015). Tuy nhiên, con số thấp hơn 26% so với doanh thu của Skyfall (2012).

Daniel Craig xuất hiện cùng hai bạn diễn Lashana Lynch và Léa Seydoux tại thảm đỏ sự kiện ra mắt No Time to Die. Ảnh: Getty Images.

Tại Vương quốc Anh, No Time to Die được chiếu tại 772 cụm rạp - quy mô phát hành lớn nhất lịch sử điện ảnh xứ sở sương mù. Kỷ lục này từng thuộc về Star War: Rise of Skywalker (2019) với 747 cụm rạp.

Trong đêm No Time to Die chính thức phát hành, hơn 30.000 khán giả Anh quốc đã tới rạp thưởng thức tác phẩm. Phim bán được 1,62 triệu vé cho các suất chiếu trong bốn ngày từ 30/9 tới 3/10. Con số vượt 12% tổng lượt vé đặt trước của Spectre và sánh ngang thành tích từ Skyfall.

Từ trưa ngày 28/9, các bình luận đầu tiên về No Time to Die từ giới phê bình và báo chí đã được công bố. Phản hồi sớm nhìn chung tích cực. Trên trang Rotten Tomatoes, phim được giới phê bình chấm 7,6/10 điểm. Con số tương đương 83% phản hồi tích cực.

No Time to Die đánh dấu lần cuối Daniel Craig thủ vai James Bond trên màn ảnh. Phim phát hành sớm tại một số thị trường châu Âu từ ngày 30/9 sau gần hai năm trì hoãn vì Covid-19. Bộ phim được đánh giá là cú hích mạnh mẽ mà thị trường điện ảnh quốc tế đang cần.