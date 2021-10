'No Time to Die' thu 51,4 triệu USD

Sau bốn ngày ra mắt, bộ phim cuối cùng của Daniel Craig trong vai trò James Bond có doanh thu khả quan dù chưa công chiếu ở Bắc Mỹ, Trung Quốc.

Theo Variety, sau chuỗi ngày trì hoãn vì dịch Covid-19, No Time to Die bùng nổ tại phòng vé quốc tế. Vào thứ sáu, phim thu về 27,2 triệu USD tại 54 quốc gia, nâng tổng doanh thu phim lên 51,4 triệu USD .

Chuyên gia dự đoán bộ phim thu về tổng cộng 112,9 triệu USD vào cuối tuần. Bộ phim sẽ trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn cao nhất trong mùa dịch dù chưa khởi chiếu ở Mỹ, Trung Quốc (phim ra mắt ở thị trường Đại lục ngày 29/10).

Daniel Craig được khen ngợi trong No Time to Die. Ảnh: MGM.

No Time to Die hiện kiếm được 12,4 triệu USD ở thị trường Anh và Bắc Ireland, dự đoán thu 30 triệu USD vào cuối tuần. Trước đó, phim thu về 7 triệu USD sau 24 giờ ra mắt. Đây là bộ phim ra mắt rộng rãi nhất ở Anh trong loạt phim về James Bond, chiếu tại 772 rạp trên tổng số 3.600 rạp.

Vào thứ sáu, bộ phim thứ 25 về điệp viên 007 thu được 6,4 triệu USD từ Đức, 1,6 triệu USD ở Nhật Bản, 1,8 triệu USD ở Hàn Quốc, 1,6 triệu USD ở Hà Lan...

No Time to Die do Cary Joji Fukunaga làm đạo diễn. Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Daniel Craig và Ralph Fiennes, Naomie Harris, Léa Seydoux... Những gương mặt lần đầu xuất hiện trong loạt phim là Ana de Armas, Dali Benssalah, David Dencik, Lashana Lynch, Billy Magnussen và Rami Malek.

Tác phẩm mới nhất về James Bond hiện được giới phê bình đánh giá cao. Variety cho rằng bộ phim có phong cách xa hoa, trung thực. Nhà phê bình Tessa Smith của Rotten Tomatoes ca ngợi No Time to Die giàu tính giải trí bất chấp thời lượng 163 phút.

"Bộ phim là cái kết ấn tượng cho Daniel Craig. Phim có tình tiết hấp dẫn, dồn dập ngay từ đầu và đúng chất cổ điển", Tessa Smith viết.