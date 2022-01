'No Time to Die' thắng giải Ca khúc nhạc phim xuất sắc ở Quả cầu Vàng

Nhạc phim "No Time to Die" do Billie Eilish sáng tác và trình bày mang âm hưởng pop của thập niên 1960.

Theo Billboard, do diễn biến phức tạp của biến chủng Omicron, lễ trao giải Quả cầu Vàng diễn ra riêng tư vào sáng 10/1 (giờ Việt Nam), không có nghệ sĩ và báo chí tham dự. Ở hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc, No Time to Die trong No Time to Die giành chiến thắng.

"Chúng ta có một bài hát trong tim dành cho những người chiến thắng", tài khoản Instagram chính thức của Quả cầu Vàng viết, kèm theo hình ảnh Daniel Craig trong phim.

Finneas O'Connell và Billie Eilish trên thảm đỏ buổi công chiếu No Time to Die ở Anh vào tháng 9/2021. Ảnh: CelebFirst.

No Time To Die thuộc thể loại pop với những giai điệu mang âm hưởng của thập niên 1960, được đồng sáng tác bởi Billie Eilish và anh trai Finneas O'Connell. Bài hát kết hợp cùng lối nhả chữ chậm rãi của Billie và sự ngân nga, hùng tráng của dàn nhạc giao hưởng.

Đầu tháng 10/2020, giọng ca gen Z ra mắt MV No Time to Die dài 4 phút, được quay dưới hình thức trắng đen, đan xen giữa cảnh cô đứng hát một mình và những phân cảnh tiết lộ một phần nội dung phim.

Lời bài hát đề cập sự phản bội và những khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, thập tử nhất sinh khó lường trong cuộc sống. Cảnh trong MV chú trọng vào chuyện tình cảm của James Bond (Daniel Craig) và bác sĩ Madeleine Swann (Lea Seydoux thủ vai).

Cây bút Alexis Petridis của The Guardian đánh giá tích cực về bài hát: "No Time to Die là chất liệu bổ sung sự tự tin và lôi cuốn cho phim James Bond". Chris Willman của tạp chí Variety nhận xét No Time to Die là một trong những ca khúc về 007 hay nhất trong vòng 25 hoặc 30 năm qua.

Lần đầu trình diễn No Time to Die tại BRIT Awards 2020, Eilish cho biết đây là vinh dự lớn với cô. Trong khi đó, O'Connell bày tỏ: "Anh em tôi cảm thấy quá đỗi may mắn khi đóng vai trò nhỏ trong loạt phim huyền thoại".

Trước Quả cầu Vàng, ca khúc chủ đề phim No Time to Die đã giúp Eilish mang về kèn vàng Grammy lần thứ 63.