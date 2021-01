‘No Time to Die’ ra rạp vào tháng 10

Phần phim thứ 25 về chàng điệp viên hào hoa James Bond dự kiến ra rạp trong tuần thứ hai của tháng 10.

Ngày 22/1, Deadline đưa tin sau khi rút No Time to Die - phần phim mới nhất thuộc loạt 007 - khỏi lịch phát hành tháng 4, hãng MGM quyết định phim sẽ ra rạp từ 8/10. Ngày phát hành mới đặt bom tấn của đạo diễn Cary Joji Fukunaga và nam chính Daniel Craig vào thế đối đầu trực tiếp với phim siêu anh hùng Morbius của Sony Pictures.

Universal Pictures - đơn vị nắm quyền phân phối loạt 007 tại thị trường ngoài Bắc Mỹ - lấp chỗ trống mà No Time to Die bỏ lại bằng tựa phim Nobody của Bob Odenkirk. Bộ phim hành động, chính kịch sẽ ra rạp từ 2/4 thay vì 26/2 như đã định.

No Time to Die đánh dấu lần cuối cùng Daniel Craig vào vai James Bond. Ảnh: MGM.

Trong một diễn biến khác, hậu truyện của The Addams Family sẽ được MGM phát hành sớm một tuần, từ 1/10 thay vì 8/10. Bộ phim hoạt hình sẽ ra rạp cùng thời điểm với bom tấn giả tưởng Dune do Legendary sản xuất và Warner Bros. phát hành. Tuy nhiên, hai hãng phim vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về cách thức phát hành tác phẩm.

Tựa phim Last Night in Soho của đạo diễn Edgar Wright, do Focus Features phát hành sẽ dời lịch từ 23/4 tới 22/10, đối đầu với tác phẩm hành động Snake Eyes từ hãng Paramount. Universal cũng đặt lịch phát hành bộ phim hành động, giật gân Ambulance của Michael Bay từ 18/2/2022.