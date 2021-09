‘No Time to Die’ - lời tạm biệt Daniel Craig

Đoạn trailer cuối cùng của “No Time to Die” đã tiết lộ thêm về siêu phản diện mới đồng thời gửi lời tri ân tới Daniel Craig.

Ngày 31/8, MGM đã phát hành trailer cuối cùng của No Time to Die. Tác phẩm là phần phim thứ 25 về điệp viên 007. Đây cũng là lần cuối cùng tài tử Daniel Craig thủ vai siêu điệp viên James Bond.

Để tri ân Daniel Craig, đoạn giới thiệu đã chiếu những phân cảnh mang tính biểu tượng nhất của tài tử trong 4 bộ phim gồm Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) và Spectre (2015). Đồng thời cho thấy mối liên kết dẫn đến sự kiện trong No Time to Die. Đây là một món quà ý nghĩa dành tặng Daniel Craig với những di sản mà anh để lại cho vai diễn James Bond.

No Time to Die là lần cuối cùng Daniel Craig vào vai James Bond. Ảnh MGM.

Bộ phim mở đầu bằng việc James Bond rửa tay gác kiếm trở về sống ở Jamaica cùng Madeleine Swann (Lea Seydoux). Tuy nhiên, chuỗi ngày yên bình đã kết thúc khi quá khứ của Swann kéo Bond trở lại thế giới tội phạm nhiều cạm bẫy.

Theo đó, Nomi (Lashana Lynch), điệp viên kế nhiệm 007 được giao nhiệm vụ truy lùng Lyutsifer Safin (Rami Malek), kẻ phản diện đeo mặt nạ bị ám ảnh bởi James Bond. Mục đích xấu xa mà Safin hướng đến hay những khúc mắc về mối quan hệ giữa Bond và Swann hiện vẫn còn là một ẩn số cho tới khi bộ phim ra rạp.

No Time to Die do đạo diễn Cary Joji Fukunaga thực hiện với sự tham gia của Daniel Craig, Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ralph Fiennes, Christoph Waltz, Jeffrey Wright và các diễn viên khác.

No Time to Die dự kiến khởi chiếu từ 8/10.