‘No Time to Die’ là phim Hollywood ăn khách thứ hai trong năm 2021

Bộ phim thứ 25 về 007 đã trở thành bom tấn Hollywood có doanh thu cao thứ hai trong năm 2021. Tác phẩm hiện kiếm được gần 500 triệu USD trên toàn thế giới.

Deadline đưa tin tính đến ngày 21/10, bộ phim No Time to Die đã kiếm được 368 triệu USD từ phòng vé quốc tế, nâng doanh thu toàn cầu của tác phẩm lên 474 triệu USD . Con số giúp phim mới về James Bond leo lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng bom tấn Hollywood ăn khách trong năm 2021. Ngôi đầu bảng thuộc về Fast & Furious 9 với 715,9 triệu USD (theo The-Numbers).

Nam diễn viên Rami Malek thủ vai phản diện Lyutsifer Safin trong No Time to Die. Ảnh: MGM.

Dự kiến sau ba ngày cuối tuần sắp tới, No Time to Die sẽ chính thức cán mốc 500 triệu USD . Chuỗi thành tích giúp hãng Universal Pictures trở thành đơn vị nắm quyền phát hành hai tựa phim Hollywood ăn khách nhất năm nay. Song song, Universal cũng là hãng phim Mỹ duy nhất có tác phẩm góp mặt trong top 5 phim doanh thu cao nhất thế giới ở vị trí thứ 3 (Fast & Furious 9) và 5 (No Time to Die).

Tại phòng vé, No Time to Die vẫn duy trì đà tăng ổn định. Tại thị trường chủ lực Vương quốc Anh, No Time to Die là tác phẩm do Universal Pictures phát hành đạt doanh thu cao nhất lịch sử với 96,5 triệu USD . Thành tích đã đánh bại kỷ lục mà Mama Mia! duy trì suốt 13 năm.

No Time to Die cũng là bộ phim có doanh thu cao nhất thuộc thương hiệu 007 từng phát hành tại các rạp chiếu phim ở Hong Kong, Ukraine, Argentina, Paraguay và Ai Cập. Tại khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi (EMEA), No Time to Die là bộ phim đắt khách nhất 2021 với hơn 100 triệu USD doanh thu tính tới 17/10.

Trong tuần tới, No Time to Die sẽ phát hành tại hai thị trường quan trọng tiếp theo. Ngày 29/10, phim chính thức ra rạp tại Trung Quốc và 11/11 khởi chiếu ở Australia.