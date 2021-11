'No Time to Die' là phim Hollywood ăn khách nhất 2020-2021

Bom tấn “No Time to Die” đã cán mốc 733 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Tác phẩm chính thức vượt qua "Fast & Furious 9", trở thành phim Hollywood ăn khách nhất giai đoạn 2020-2021.

Forbes đưa tin tính đến hết ngày 19/11, phần phim thứ 25 về điệp viên 007 No Time to Die đã thu 733 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, vượt qua thành tích 721 triệu USD của Fast & Furious 9. Con số giúp No Time to Die trở thành phim Hollywood có doanh thu cao nhất năm 2021 nói riêng và giai đoạn đại dịch Covid-19 nói chung.

Trên bảng xếp hạng phim ăn khách toàn cầu, No Time to Die hiện xếp thứ ba, đứng sau Hồ Trường Tân và Xin chào, Lý Hoán Anh. Hai bom tấn phòng vé đến từ thị trường Trung Quốc lần lượt thu 882,5 triệu USD và 822 triệu USD (theo Box Office Mojo). Trong hai năm qua, điện ảnh thế giới chưa ghi nhận sự xuất hiện của bom tấn đạt doanh thu trên 1 tỷ USD .

No Time to Die nhận 84% phản hồi tích cực từ các cây bút phê bình của Rotten Tomatoes. Con số giảm không đáng kể so với 88% tại thời điểm phim mới ra rạp. Ảnh: MGM.

Doanh thu quốc tế của No Time to Die đang bỏ khá xa thành tích của chùm phim chuyển thể từ truyện tranh siêu anh hùng Marvel phát hành trong năm nay. Nhưng tại Bắc Mỹ, phim còn cách khá xa mốc 200 triệu USD và đang đứng sau A Quiet Place Part II ( 160 triệu USD ), Fast & Furious 9 ( 173 triệu USD ), Black Widow ( 183,6 triệu USD ), Venom: Let There Be Carnage ( 204,4 triệu USD ), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ( 224,3 triệu USD ).

Forbes đưa ra dự báo kết thúc tuần thứ 7 trụ rạp, No Time to Die có thể kiếm thêm 2,54 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ (giảm 44% so với tuần trước đó), nâng tổng doanh thu nội địa lên 154,5 triệu USD . Nếu trụ rạp tới hết mùa phim Giáng sinh, bộ phim đánh dấu lần cuối cùng Daniel Craig thủ vai 007 có thể kiếm về 161 triệu USD từ thị trường nội địa, chưa bao gồm doanh thu khi phát hành trên các dịch vụ thuê phim.