‘No Time to Die’ là phần phim dài nhất về 007

Độ dài của bản phim “No Time to Die” chiếu rạp mới được nhà phát hành công bố. Bộ phim là tác phẩm có thời lượng dài nhất về chàng điệp viên hào hoa 007.

GamesRadar+ đưa tin website hệ thống rạp chiếu phim Vue tại Anh và Fandago của Mỹ đã công bố thông tin chi tiết về độ dài bản phim No Time to Die sẽ ra rạp tháng 10 này. Tác phẩm thứ 25 về chàng điệp viên hào hoa James Bond có thời lượng 163 phút, tức hơn 2 tiếng rưỡi đồng hồ.

Con số giúp No Time to Die xác lập dấu ấn tiếp theo trong lịch sử gần sáu thập kỷ của thương hiệu 007. Tác phẩm không chỉ đánh dấu lần cuối cùng tài tử Daniel Craig thủ vai James Bond mà còn vượt qua Spectre (2015) để trở thành phần phim điện ảnh về 007 có thời lượng dài nhất.

Nếu No Time To Die kiếm được 1,27 tỷ USD , James Bond của Daniel Craig sẽ trở thành phiên bản 007 sở hữu chùm phim đạt tổng doanh thu cao nhất lịch sử thương hiệu. Ảnh: MGM.

Bản chiếu rạp của Spectre có thời lượng 148 phút. Đứng vị trí thứ ba là Casino Royale (2006) với độ dài 144 phút. Xếp thứ tư là Skyfall (2012), 143 phút. Cả ba tác phẩm đều thuộc chùm phim 007 do Daniel Craig thủ vai chính. Đứng thứ năm trong danh sách là On Her Majesty’s Secret Service dài 142 phút với George Lazenby đóng James Bond.

Kỷ lục thời lượng của No Time to Die là sự tri ân hoàn hảo dành cho Daniel Craig. Tính đến nay, tài tử cũng là người vào vai James Bond trong thời gian lâu nhất. Từ Casino Royale (2006) tới No Time to Die (2021), khán giả yêu điện ảnh đã gắn bó với phiên bản 007 của Craig trong 15 năm và 5 phần phim.

Nói về việc Daniel Craig chia tay thương hiệu 007, nhà sản xuất Barbara Broccoli chia sẻ trong phim tài liệu Being James Bond: “Daniel đã đưa nhân vật, loạt phim và mọi thứ thuộc về nó lên một tầm cao mới, quá khác biệt, giàu cảm xúc và thỏa mãn tới độ tôi chưa thể tưởng tượng ra một James Bond mới sau anh ấy”.

No Time to Die sẽ phát hành tại Anh từ 30/9 và 8/10 ở thị trường Bắc Mỹ.